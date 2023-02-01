الطاقة الذرية: إيران أجرت سراً تغييرات بنظام التخصيب في فوردو

انتقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير سري إيران لإجرائها تغييراً غير معلن في الربط بين سلسلتي أجهزة الطرد المركزي (آي. آر. 6) لتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60% في محطة فوردو.

وورد في التقرير المرسل إلى الدول الأعضاء أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي "قلق من أن إيران أجرت تغييراً كبيراً في معلومات تصميم محطة فوردو لتخصيب الوقود متعلقاً بإنتاج اليورانيوم العالي التخصيب من دون إخطار الوكالة مسبقاً".

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وأكدت الوكالة أن الأنشطة في منشأة فوردو تتعارض مع الالتزامات التي تعهدت بها طهران.

ووفقاً للتقرير، تبيّن خلال تفتيش مفاجئ من قبل الوكالة لمنشأة فوردو، أن هناك تغييرا في سلسلتين من أجهزة الطرد المركزي (آي. آر. 6) لتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%.

يذكر أنه في 22 نوفمبر الماضي، كانت وكالة "إسنا" الإيرانية للأنباء قد ذكرت أن طهران بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60% في منشأة فوردو النووية.