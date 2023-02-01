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This handout satellite image provided by Maxar Technologies and taken on October 8, 2020 shows an overview of Iran's Fordow Fuel Enrichment Plant (FFEP), northeast of the Iranian city of Qom. Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei said the country is in no hurry to see the US return to a 2015 nuclear deal with major powers after Joe Biden takes office this month. Since 2019, Iran has gradually suspended implementation of most of its key obligations under the nuclear deal, which set strict limits on its activities in return for the lifting of sanctions. (Photo by Satellite image ©2021 Maxar Technologies / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / SATELLITE IMAGE ©2021 MAXAR TECHNOLOGIES - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - THE WATERMARK MAY NOT BE REMOVED/CROPPED
صورة بالأقمار الصناعية لمحطة فوردو النووي في إيران (أرشيفية)
نووي إيران

الطاقة الذرية: إيران أجرت سراً تغييرات بنظام التخصيب في فوردو

بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، طهران أجرت تغييراً غير معلن في الربط بين سلسلتي أجهزة الطرد المركزي (آي. آر. 6) لتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%

العربية.نت
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انتقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير سري إيران لإجرائها تغييراً غير معلن في الربط بين سلسلتي أجهزة الطرد المركزي (آي. آر. 6) لتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60% في محطة فوردو.

أجهزة طرد مركزي إيرانية (أرشيفية)
أجهزة طرد مركزي إيرانية (أرشيفية)
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وورد في التقرير المرسل إلى الدول الأعضاء أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي "قلق من أن إيران أجرت تغييراً كبيراً في معلومات تصميم محطة فوردو لتخصيب الوقود متعلقاً بإنتاج اليورانيوم العالي التخصيب من دون إخطار الوكالة مسبقاً".

وأكدت الوكالة أن الأنشطة في منشأة فوردو تتعارض مع الالتزامات التي تعهدت بها طهران.

ووفقاً للتقرير، تبيّن خلال تفتيش مفاجئ من قبل الوكالة لمنشأة فوردو، أن هناك تغييرا في سلسلتين من أجهزة الطرد المركزي (آي. آر. 6) لتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%.

يذكر أنه في 22 نوفمبر الماضي، كانت وكالة "إسنا" الإيرانية للأنباء قد ذكرت أن طهران بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60% في منشأة فوردو النووية.

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