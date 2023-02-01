إيران تتهم المعارضة في كردستان العراق بالتورط في هجوم أصفهان

أفادت وسائل إعلام إيرانية، الأربعاء، أن "المعدات المستخدمة في هجوم أصفهان دخلت بأمر جهاز أمني خارجي".

واتهم الإعلام الإيراني الحكومي "المعارضة في كردستان العراق بالتورط في إدخال معدات الهجوم".

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والأحد الماضي، أكد متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أن واشنطن لم تشارك في أي عملية عسكرية في إيران، مشيراً إلى أن إسرائيل تقف على ما يبدو وراء هجوم بطائرات مسيرة على مصنع عسكري في أصفهان.

وكشف مسؤولون أميركيون وأشخاص مطلعون على عملية أصفهان، التي وقعت ليل السبت، أن إسرائيل نفذت غارة سرية بطائرة مسيرة استهدفت مجمعاً دفاعياً في إيران.

وأوضحوا أن ضربة أصفهان هدفها احتواء طموح طهران النووي والعسكري، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".

وكان مسؤولون إيرانيون قد قالوا إن إيران أحبطت محاولة هجوم من قبل ثلاث طائرات صغيرة استهدفت مصنعاً للذخيرة في مدينة أصفهان، بجوار موقع تابع لمركز أبحاث الفضاء الإيراني، فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليه.

وذكرت إيران أن دفاعاتها الجوية أسقطت إحدى الطائرات بينما انفجرت الطائرتان الأخريان فوق المستودع، مما تسبب في أضرار طفيفة في السقف.

والضربة هي أول هجوم معروف نفذته إسرائيل في ظل الحكومة الائتلافية اليمينية المتطرفة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي أجاز سلسلة من العمليات الجريئة داخل إيران عندما خدم آخر مرة في هذا المنصب من 2009 إلى 2021.

غير أن حكومة تل أبيب لم تعلن صراحة مسؤوليتها عن الهجوم، ولكن مصادر من داخل الحكومة الإسرائيلية أبدت ارتياحها لنتائج العملية.