ميليشيات إيران
مصدر دبلوماسي فرنسي: تهديد إيران بدأ يمس أمن الأوروبيين
مصدر دبلوماسي فرنسي: ترسانة إيران الصاروخية ومسيراتها من أسباب عدم استقرار المنطقة
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قال مصدر دبلوماسي فرنسي، اليوم الأربعاء، إن "التهديد الإيراني بدأ يمس أراضي أوروبا وأمن الأوروبيين".
وبمناسبة زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا إلى الرياض اليوم، قال المسؤول الفرنسي خلال جلسة مع عدة وسائل إعلام منها "العربية" و"الحدث" إن "المسيّرات الإيرانية تستخدم في هجمات روسية تشكّل جرائم حرب" في أوكرانيا.
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وأضاف المصدر الدبلوماسي الفرنسي أن ترسانة إيران الصاروخية ومسيراتها من أسباب عدم الاستقرار في المنطقة.
في سياق آخر، قال المصدر إن زيارة كولونا إلى السعودية "لها طابع سياسي، والتعاون الثقافي سيكون في صلبها".
ورداً على سؤال من "العربية"، أكد أن "فرنسا ستواصل تحمّل مسؤوليتها للتشجيع على حوار إقليمي متعدد الأطراف".
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