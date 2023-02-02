إيران تخطط لمد منطقة عملياتها لممر مائي هام.. وأميركا بالمرصاد

بعدما أعلنت طهران نيتها إنشاء وجود عسكري هناك، تحاول الولايات المتحدة التـأكد فعلاً من صحة نشر طهران سفينتين عسكريتين في البرازيل تتجهان أيضا إلى قناة بنما.

وقال، فيدانت باتيل، نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، إن واشنطن اطلعت على التقارير حول إرسال إيران سفنا حربية إلى البرازيل وقناة بنما، موضحاً أن بلاده تراقب الوضع، ولديها الأدوات لمحاسبة إيران ومنها عبر العقوبات.

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إيران تخطط لمد منطقة عملياتها

جاء ذلك بعدما ذكرت صحيفة طهران تايمز الإيرانية الممولة من النظام، أن إيران تخطط لمد منطقة عملياتها إلى قناة بنما.

كما نقلت الصحيفة عن الأدميرال شهرام إيراني منتصف الشهر الماضي، قوله إن قواته حاضرة في جميع المضائق الاستراتيجية في العالم، قائلاً: "لم نكن موجودين في مضيقين فقط، وسنكون حاضرين هذا العام في أحدهما، ونخطط للتواجد في قناة بنما"، وفق زعمه.

إلا أن وكالة "فوكس نيوز" نقلت عن مصدر أمني غربي لم تسمه أن السفن الحربية الإيرانية لم ترسُ بعد في البرازيل.

في حين أوضح موقع Marine Insight أن البرازيل سمحت للسفن الإيرانية بالرسو في موانيها، في طريقها لقناة بنما.

وقالت وكالة فوكس نيوز إن السفينة الإيرانية "مكران" وسفينة أخرى قد تكونان هما اللتان تتجهان للرسو في البرازيل.

أهمية استراتيجية

يشار إلى أن قناة بنما تمثل أهمية استراتيجية باعتبارها الممر المائي الذي يقسم أميركا الجنوبية والشمالية.

سفن ترفع أعلام بنما

ووفقا لآراء جمهورية، فإن إيران تعمل بقوة على تعزيز علاقاتها مع نصف الكرة الغربي من خلال الأنظمة الاشتراكية ذات التفكير المماثل في فنزويلا ونيكاراغوا وكوبا.

وشددت أصوات من الحرب على أنه ليس من قبيل المصادفة أن ترسو السفن الإيرانية في البرازيل بعد شهر واحد فقط من استعادة الاشتراكيين السلطة في البلاد.