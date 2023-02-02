تحالف من اللوبيات اجتمع سراً في نيويورك لدعم احياء الاتفاق النووي

ينظم تحالف من النشطاء التقدميين بتمويل من جورج سوروس وتشارلز كوخ وصندوق روكفلر براذرز حملة ضغط سرية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني عبر ربط بحركة حقوق الإنسان الإيرانية ، وفقًا لمراسلات داخلية حصلت عليها صحيفة واشنطن فري بيكون.

واجتمع التحالف وهم من مجموعات مثل J Street و NIAC Action و Open Society Foundations و Human Rights Watch وصندوق Rockefeller Brothers للضغط على المشرعين لاستخدام مشاريع قوانين حقوق الإنسان كغطاء لإحياء المفاوضات بشأن اتفاق نووي مع إيران وفقًا لرسالة بريد إلكتروني في يناير تم إرسالها من أحد أعضاء جماعة الضغط في J Street إلى نشطاء آخرين وحصلت عليها صحيفة فوس بيكون Free Beacon.

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وكتب ديلان ويليامز من جيه ستريت: "أكتب لأقترح أن تجتمع هذه المجموعة الأسبوع المقبل تقريبًا لتبادل الأفكار ونأمل أن نجد إجماعًا على عناصر التشريع لدعم الشعب الإيراني التي يمكن أن نقترحها على المشرعين ذوي التوجهات الدبلوماسية". وأضاف: "بالنظر إلى الحاجة المعتادة إلى التحفظ والطبيعة المشحونة للموضوع ، والتهديدات الشنيعة ضد العديد من أعضاء هذه المجموعة ، يرجى إبقاء هذه المبادرة سرية".

وتخطط الجماعات الناشطة "لمتابعة أجندة تشريعية ذات مسارين ، حيث ستجد طريقة من خلال التشريع لمنح الديمقراطيين المؤيدين للصفقة غطاءً من خلال دعم النساء الإيرانيات وحقوق الإنسان الإيرانية ، دون تحدي بأي شكل من الأشكال إحياء الصفقة النووية ، بينما في نفس الوقت يبني ائتلافًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ على استعداد لكتابة رسالة علنية جدًا إلى الرئيس تحثه على إبقاء باب الدبلوماسية حول الملف النووي مفتوح وفقا لمصدر مطلع على المناقشات.

وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي يواجه فيه المشرعون الأمريكيون ضغوطًا علنية متزايدة لتشديد العقوبات على إيران وسط حملة القمع العنيفة التي يشنها النظام الإيراني على المحتجين واستمرار الدعم العسكري لروسيا.

وتُظهر الاستراتيجية المقترحة علامة على أنه حتى أقوى المدافعين عن الاتفاق النووي يدركون أن الموقف المؤيد للدبلوماسية أصبح سامًا سياسيًا وأن السياسيين الذين يريدون إعادة الدخول في الاتفاقية سيحتاجون على الأقل إلى إظهار دعم حركة حقوق الإنسان الإيرانية.

وأدى قمع النظام الإيراني العنيف للمتظاهرين ، والتوسع العسكري في أمريكا اللاتينية ، والتهديدات ضد الولايات المتحدة إلى تعقيد محاولات إدارة بايدن لإعادة التفاوض بشأن الاتفاق النووي ، لكن مؤيدي الاتفاقية يقولون إن المفاوضات يجب أن تستمر على الرغم من هذه المخاوف.

وتتضمن استراتيجية النشطاء - التي تمت صياغتها خلال قمة خاصة في نيويورك في ديسمبر - طرح تشريعات حقوق الإنسان للمشرعين المؤيدين لاتفاق إيران من أجل منح المشرعين غطاءً سياسيًا لتوقيع خطاب يطلب من إدارة بايدن النظر في استئناف الاتفاق النووي.

ورفضت منظمة هيومن رايتس ووتش التعليق مباشرة على مبادرة الضغط. وقالت متحدثة باسم الجماعة إن الجماعة "لا تتخذ موقفا بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة" ، في إشارة إلى الاسم الرسمي الأولي للاتفاق الإيراني ، وقالت إنها تعمل مع "صناع السياسة وغيرهم في السياسة الخارجية بشأن كيفية تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في إيران."

وكتب العديد من متلقي البريد الإلكتروني مؤخرًا مقالات تدعو إلى استئناف المفاوضات بشأن الصفقة الإيرانية ، على الرغم من انتهاكات الحكومة لحقوق الإنسان.

وكتبت إيلي جيرانمايه من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية ، في مقال لصالح معهد كوينسي الممول من كوخ.

"مع تزايد المخاوف من استخدام الحكومة الإيرانية المتزايد للعنف ضد المتظاهرين ، تتعرض العواصم الغربية لضغوط من الجماعات التي عارضت منذ فترة طويلة الدبلوماسية مع إيران لإلغاء المفاوضات النووية. يجب ألا تنحني أوروبا والولايات المتحدة لهذه الضغوط ، ولا يزال الطريق الدبلوماسي لاستعادة الاتفاق النووي ، بدلاً من القنابل أو المزيد من العقوبات ، هو أفضل نتيجة سواء بالنسبة للغرب أو للشعب الإيراني".

وكتب كيلسي دافنبورت من جمعية الحد من الأسلحة ، والذي كان أيضًا على البريد الإلكتروني ، مقالًا مشابهًا في ديسمبر.

"التفاوض مع إيران بينما يقوم النظام بقمع الاحتجاجات السلمية بوحشية ليس خيارًا جذابًا ، لكن النظام الإيراني المشجع بالأسلحة النووية هو تهديد أكبر بكثير للشعب الإيراني والولايات المتحدة وحلفائها وشركائها في المنطقة،"

ولم يكن التشريع الذي تمت مناقشته في الرسالة الإلكترونية مرتبطًا بالقرار الذي يدين انتهاكات إيران لحقوق الإنسان ، والذي وافق عليه مجلس النواب بأغلبية ساحقة الأسبوع الماضي ، بحسب المصدر المطلع على المحادثات. لكن المصدر قال إن مشروع القانون يمكن أن يساعد الاستراتيجية المؤيدة للدبلوماسية ، لأنه يسمح للمشرعين بانتقاد تحركات إيران دون اتخاذ إجراءات ملموسة ضد النظام.