اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
بلوشستان
من احتجاجات بلوشستان (أرشيفية)

على خلفية الاحتجاجات.. اعتقال 367 شخصاً بإيران خلال شهر واحد

دبي – مسعود الزاهد
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

وسط استمرار الاحتجاجات ضد النظام الإيراني في عدد من المدن، اعتقلت السلطات الإيرانية ما لا يقل عن 185 شخصاً خلال شهر يناير الماضي في بلوشستان إيران، وفق تقارير إعلامية حقوقية.

وبحسب موقع "حال وش"، من المحتمل أن يكون المعتقلون حديثاً في مدينة زاهدان أعلى من 185 بسبب الأجواء الأمنية الشديدة وحملات الاعتقال واسعة النطاق إضافة إلى انقطاع الإنترنت.

لدعمهم الاحتجاجات.. اعتقالات في صفوف رجال الدين السنة بإيران إيران احتجاجات إيران لدعمهم الاحتجاجات.. اعتقالات في صفوف رجال الدين السنة بإيران

في سياق متصل، أفاد موقع "هنغاو" الحقوقي عن اعتقال ما لا يقل عن 182 مواطناً كردياً خلال الشهر الماضي في مختلف المدن الكردية في إيران.

احتجاجات في أصفهان

في موازاة ذلك، أظهر مقطع فيديو استمرار الاحتجاجات في أصفهان، حيث ردد الأهالي شعار: "وراء كل قتيل ألف شخص"، وذلك ضمن الاحتجاجات ضد النظام الإيراني.

ونزل أهالي فولادشهر في أصفهان في الشوارع للاحتجاج مرددين شعارات مناوئة للنظام.

تصاعد الاحتجاجات

وتصاعدت الاحتجاجات مساء أمس، بالتزامن مع احتفالات "انتصار الثورة"، واستمرت الهتافات وتدمير رموز النظام الإيراني وغيرها من أشكال العصيان المدني على نطاق واسع في مدن مختلفة، وخاصة آبدانان.

يشار إلى أن إيران تشهد منذ أشهر احتجاجات عارمة بعد وفاة الشابة مهسا أميني في 16 سبتمبر 2022، تعذيباً على يد شرطة الأخلاق في البلاد.

وشهدت بلوشستان وخاصة مدينة زاهدان في الأشهر الأخيرة احتجاجات حاشدة ضد النظام، وردد المحتجون شعارات مناوئة لمرشد النظام الأعلى علي خامنئي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
معلم يمني سابق يواجه الحصار الحوثي في تعز بالأغاني الساخرة معلم يمني سابق يواجه الحصار الحوثي في تعز بالأغاني الساخرة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط