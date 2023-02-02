على خلفية الاحتجاجات.. اعتقال 367 شخصاً بإيران خلال شهر واحد

وسط استمرار الاحتجاجات ضد النظام الإيراني في عدد من المدن، اعتقلت السلطات الإيرانية ما لا يقل عن 185 شخصاً خلال شهر يناير الماضي في بلوشستان إيران، وفق تقارير إعلامية حقوقية.

وبحسب موقع "حال وش"، من المحتمل أن يكون المعتقلون حديثاً في مدينة زاهدان أعلى من 185 بسبب الأجواء الأمنية الشديدة وحملات الاعتقال واسعة النطاق إضافة إلى انقطاع الإنترنت.

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في سياق متصل، أفاد موقع "هنغاو" الحقوقي عن اعتقال ما لا يقل عن 182 مواطناً كردياً خلال الشهر الماضي في مختلف المدن الكردية في إيران.

احتجاجات في أصفهان

في موازاة ذلك، أظهر مقطع فيديو استمرار الاحتجاجات في أصفهان، حيث ردد الأهالي شعار: "وراء كل قتيل ألف شخص"، وذلك ضمن الاحتجاجات ضد النظام الإيراني.

ونزل أهالي فولادشهر في أصفهان في الشوارع للاحتجاج مرددين شعارات مناوئة للنظام.

تصاعد الاحتجاجات

وتصاعدت الاحتجاجات مساء أمس، بالتزامن مع احتفالات "انتصار الثورة"، واستمرت الهتافات وتدمير رموز النظام الإيراني وغيرها من أشكال العصيان المدني على نطاق واسع في مدن مختلفة، وخاصة آبدانان.

يشار إلى أن إيران تشهد منذ أشهر احتجاجات عارمة بعد وفاة الشابة مهسا أميني في 16 سبتمبر 2022، تعذيباً على يد شرطة الأخلاق في البلاد.

وشهدت بلوشستان وخاصة مدينة زاهدان في الأشهر الأخيرة احتجاجات حاشدة ضد النظام، وردد المحتجون شعارات مناوئة لمرشد النظام الأعلى علي خامنئي.