ناشطة معتقلة في سجون إيران تفوز بجائزة حقوقية في أميركا

فازت الناشطة نسرين ستوده، وهي محامية معروفة وحقوقية بارزة، بجائزة حقوق الانسان الأميركية، وهي تقبع الآن في سجن إيفين، ومثلت العديد من النشطاء الذين اعتقلتهم السلطات الإيرانية.

ونشرت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الأربعاء، أسماء الفائزين السنويين بجائزة المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم.

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ووفقا لبيان منشور بهذا الصدد، فإن ستوده، هي أيضاً من بين الفائزين بجائزة المدافعين عن حقوق الإنسان لعام 2023.

اعتقلت عدة مرات

كذلك جاء في البيان أن الناشطة من المحامين البارزين ونشطاء حقوق الإنسان الذين مثلوا العديد من النشطاء الذين اعتقلهم النظام الإيراني منذ عام 2010، وتم اعتقالها عدة مرات واحتجازها في الحبس الانفرادي.

وأخيراً سعت للدفاع عن نفسها من بين النساء اللواتي اعتقلن بسبب الحجاب الإلزامي، في آذار/مارس 2019، وحكم عليها بالسجن 38 سنة و148 جلدة.

جائزة للمدافعين عن حقوق الإنسان

جدير بالذكر أن وزارة الخارجية الأميركية نشرت أيضاً أسماء 10 فائزين بجائزة المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم، وقالت إن هؤلاء الأشخاص أظهروا شجاعة ودورا قياديا في الدفاع عن حقوق الإنسان الأساسية وفي مختلف المجالات، من الدفاع عن مكافحة العبودية والدفاع عن العمال، ودعم تحسين بيئة الانتخابات.

ومن بين الفائزين الآخرين بجائزة المدافعين عن حقوق الإنسان التي تمنحها وزارة الخارجية الأميركية هناك نشطاء من بنغلاديش وموريتانيا والعراق والصين ودول أخرى.