هجوم أصفهان.. إيران تتهم إسرائيل وتتعهد بالرد

ألقت إيران باللوم على إسرائيل في الهجوم بطائرات مسيرة على مصنع عسكري بالقرب من مدينة أصفهان وسط البلاد، متعهدة بالرد بعد ما بدا أنه أحدث حلقة في حرب خفية طويلة الأمد، وفق ما أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، الخميس.

وفي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أعلن مبعوث طهران لدى المنظمة الدولية أمير سعيد إيرواني أن التحقيقات الأولية تشير إلى مسؤولية إسرائيل عن الهجوم، الذي وقع مساء السبت وقالت طهران إنه لم يسفر عن سقوط قتلى ولم يتسبب في أضرار جسيمة.

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كما أضاف إيرواني في الرسالة أن "إيران تحتفظ بحقها المشروع والطبيعي في الدفاع عن أمنها القومي والرد بحزم على أي تهديد أو خطأ ترتكبه إسرائيل أينما وكلما رأت ضرورة لذلك"، حسب تعبيره، لافتاً إلى أن "هذا الفعل الذي ارتكبته تل أبيب يتعارض مع القانون الدولي".

توتر بين إيران والغرب

يشار إلى أن الهجوم وقع وسط توتر بين إيران والغرب بسبب ملف طهران النووي وتزويدها روسيا بالأسلحة في عمليتها العسكرية بأوكرانيا، إضافة إلى قمع إيران المظاهرات المناهضة لحكومتها.

ومنذ وقت طويل تعبر إسرائيل عن استعدادها لضرب أهداف إيرانية إذا فشلت الدبلوماسية في الحد من برامج طهران النووية أو الصاروخية، لكنها تتبع نهج الإحجام عن التعليق على وقائع بعينها، وفق رويترز.

جمود المحادثات النووية

فيما يخيم الجمود منذ سبتمبر على المحادثات بين إيران والقوى العالمية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015. ووافقت طهران بموجب الاتفاق، الذي خرجت منه واشنطن عام 2018 إبان تولي دونالد ترمب الرئاسة، على الحد من أنشطتها النووية مقابل تخفيف العقوبات.

إلى ذلك اتهمت طهران تل أبيب من قبل بالتخطيط لهجمات باستخدام عملاء على الأراضي الإيرانية. وفي يوليو، قالت إنها ألقت القبض على "فريق تخريب يضم مسلحين من الأكراد" يعملون لصالح إسرائيل وخططوا لنسف مركز "حساس" للصناعة الدفاعية في أصفهان، حسب روايتها.

يذكر أن العديد من المواقع النووية تقع في محافظة أصفهان بما في ذلك نطنز الذي يمثل محور برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم واتهمت إيران إسرائيل بتخريبه في 2021.

ووقع عدد من الانفجارات والحرائق بمحيط مواقع عسكرية ونووية وصناعية إيرانية في السنوات القليلة الماضية.