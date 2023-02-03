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مسيرات إيرانية قيل أنها بيعت لروسيا (أ ف ب(

واشنطن تفرض عقوبات على أفراد مرتبطين بشركة مسيّرات إيرانية

دبي - العربية.نت
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أفاد الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية بأن الولايات المتحدة فرضت، اليوم الجمعة، عقوبات على أفراد مرتبطين بشركة بارافار بارس الإيرانية المصنعة للطائرات المسيرة.

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وكانت وزارة التجارة الأميركية قد أعلنت، الثلاثاء، فرض قيود تجارية جديدة على 7 كيانات إيرانية بسبب إنتاجها طائرات مسيرة استخدمتها روسيا لمهاجمة أوكرانيا.

وقالت الوزارة إن الولايات المتحدة وضعت هذه الشركات والمنظمات الإيرانية على قائمة الرقابة على الصادرات الأميركية، التي تتضمن الكيانات المنخرطة في أنشطة تهدد مصالح الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.

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