إيران.. مقتل رئيس شرطة الاستخبارات في جوانرود

قتل العقيد شهرام حيدري، رئيس شرطة الاستخبارات الإيرانية في جوانرود، إثر جروح خطيرة كان أصيب بها في اشتباكات مع المهربين أواخر كانون الأول/ديسمبر الماضي، ليلة الجمعة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.
اشتباك مع مهربين
وأشارت المصادر إلى أن العقيد كان أصيب يوم الـ19 من ديسمبر/كانون الأول الماضي، في جوانرود كرمانشاه بعد مطاردة سيارة مهربين واشتباكات.
وبعد الحادثة، تم نقله على الفور إلى مستشفى في كرمانشاه ومن ثم إلى طهران بسبب تدهور أوضاعه.
45 يوماً على الإصابة
كما أوضحت أن جهود الأطباء لم تفلح بسبب خطورة الإصابات، ما أدى إلى وفاته بعد 45 يوما.
يشار إلى أن عدد سكان مقاطعة جوانرود يبلغ أكثر من 75000 نسمة، وتقع على بعد 86 كم شمال غربي محافظة كرمانشاه.
وغالباً ما تشهد تلك المحافظة عمليات تهريب على الحدود. كما شهدت مؤخراً احتجاجات ضد السلطات، تضامناً مع التظاهرات الواسعة التي شهدتها البلاد منذ سبتمبر الماضي، احتجاجاً على مقتل الشابة مهسا أميني، إثر توقيفها من قبل الشرطة الدينية بزعم عدم ارتدائها الحجاب بشكل جيد.
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