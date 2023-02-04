صور لخامنئي تستفز ناشطين إيرانيين.. "يغسل دماغ الأطفال"

فيما تعيش الفتيات في إيران تحت ظل مراقبة رجال الأمن والشرطة سواء للباسهن أو تصرفاتهن، بينما تقبع العشرات منهن في السجون لاسيما منذ انطلاق التظاهرات التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني في سبتمبر الماضي، رعى المرشد الإيراني حفلاً ضم مئات الفتيات الصغيرات ممن لم تتجاوز أعمارهن الـ 13 عاماً، احتفالاً بارتدائهن الحجاب.

فيما نشر مكتبه صوراً له وهو يتقدم الحفل، ويقود الصلاة في العاصمة طهران، أمس الجمعة.

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إلا أن الصور أثارت انتقادات عدد من الناشطين الإيرانيين، الداعمين لحقوق النساء في البلاد، وفي مقدمتهن الناشطة المعارضة مسيح علي نجاد، التي تعيش خارج إيران منذ سنوات.

غسل دماغ

فقد اعتبرت في تغريدة على حسابها على تويتر، مساء أمس، أن من وصفته بـ"ديكتاتور إيران، يغسل دماغ فتيات صغيرات".

The dictator of Iran, Khamenei, is seen brainwashing young girls. It reminds me of my childhood.



This regime took us, women of Iran, hostage from the age of seven and wrote its own ideology on our bodies.



The free world must take a strong action against this child abuse. pic.twitter.com/y3xLKXJE3b — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) February 4, 2023

كما أضافت الناشطة التي تعرضت مؤخراً لمحاولة اغتيال: "هذا يذكرني بطفولتي".

واعتبرت أن النظام الإيراني أخذ النساء في البلاد كرهائن منذ سن السابعة.

إلى ذلك، دعت العالم الحر إلى اتخاذ إجراء قوي ضد ما وصفتها بـ"الإساءة للأطفال".

فيما اعتبر آخرون أن النظام يستميت لإظهار خامنئي كقائد محبوب وجماهيري، عبر الترويج لمثل تلك المشاهد، في الوقت الذي يعد العديد من الشبان والشابات ليلا في إيران إلى تمزيق صوره في الشوارع، تعبيراً عن رفضهم للقمع الممارس في البلاد.

يأتي هذا بعد أن أشعل مقتل مهسا في منتصف سبتمبر الماضي وعلى مدى أشهر، احتجاجات واسعة في البلاد مطالبة بالحرية للنساء، وإلغاء قوانين فرض الحجاب الإجباري المطبقة منذ عقود، فضلا عن إلغاء شرطة الأخلاق التي تلاحق النساء في كل مكان.

فيما تصدت القوى الأمنية بعنف للمحتجين، واعتقلت المئات، كما قتلت أكثر من 400 متظاهر، بينهم نساء وأطفال بحسب ما أكدت منظمات حقوقية.