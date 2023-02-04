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مجموعة تخترق كاميرات سجن إيفين.. وتكشف تدريبات لقتل المتظاهرين

دبي - العربية.نت
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أعلنت مجموعة من القراصنة تدعى "جماعة علي"، اختراق نظام منظمة السجون الإيرانية وسجن إيفين بطهران.

ونشرت المجموعة مقطع فيديو أعلنت فيه عن الاختراق، وكتبت أن مقاطع الفيديو تظهر "إجراء تدريبات على إطلاق النار مباشرة باتجاه الصدر على يد فرقة خاصة"، و"الضرب والإهانة" في سجون إيران، بحسب موقع "إيران انترناشونال".

وكانت المجموعة قد نشرت في أغسطس/آب 2021، تسريبات فظيعة كشفت ممارسة مخيفة يرتكبها الأمن الإيراني في سجن إيفين سيئ السمعة في طهران.

وبثت حينها مقاطع وتسجيلات مصورة التقطتها كاميرات المراقبة الأمنية في السجن لحظة بلحظة.

تسريبات فظيعة

وقد ظهر فيها حراس يضربون سجناء، ويجرون معتقلا فاقد الوعي على الأرض، فيما بدت بمقاطع أخرى اشتباكات بين الحراس والسجناء.

مشاهد مسربة من سجن إيفين في إيران (أرشيفية)
مشاهد مسربة من سجن إيفين في إيران (أرشيفية)

كما نشرت مقاطع من سجن النساء أيضا في فرع "إيفين" سيئ الصيت، حيث يحتجز العديد من السجناء السياسيين، ومعتقلي الرأي، فضلا عن مزدوجي الجنسية الذين تستعملهم طهران عادة كورقة مساومة مع الغرب.

يذكر أن إيران تشهد احتجاجات عارمة في مختلف انحاء البلاد منذ سبتمبر/أيلول الماضي، وشهدت عنفاً من قبل قوات الأمن، ومئات الاعتقالات في صفوف المحتجين.

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