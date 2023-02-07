إيران تدشن قاعدة جوية جديدة.. هل تمهد لطائرات روسية متطورة؟

افتتح رئیس أركان القوات المسلحة الإيرانية، محمد باقري، الثلاثاء، قاعدة "عقاب 44" الجوية التكتيكية للجيش، تمهيداً لاستقبال طائرات حربية حديثة، وفق تقرير دعائي بثه التلفزيون الحكومي.

وبينما لم يحدد باقري الموقع الجغرافي لهذه القاعدة فإن التقرير يزعم أن هناك عدة قواعد مشابهة، قادرة على قبول وتشغيل جميع أنواع الطائرات المقاتلة والقاذفات، فضلاً عن الطائرات بدون طيار للقوة الجوية للجيش.

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طلب من روسيا

كما تدعي إيران أن هذه القاعدة الكبيرة تقع تحت الأرض، وستكون قادرة على استقبال واستخدام المقاتلات "الحديثة" التابعة لسلاح الجو.

فيما يبدو أنها إشارة إلى طلب طهران من روسيا بيعها مقاتلات سوخوي 35، لتستبدل بذلك طائراتها من الجيل الثالث والمتبقية من عهد الشاه بروسية حديثة.

فهذا ما تتوقعه من موسكو بعد أن زودتها بمسيرات انتحارية استخدمت بالعملية العسكرية في أوكرانيا.

قاعدة مماثلة بأواخر مايو 2022

وبحسب مزاعم التقرير، تعتبر "عقاب 44 واحدة من القواعد الجوية التكتيكية العديدة تحت الأرض التابعة للقوة الجوية للجيش الإيراني، والتي أنشئت وفقاً لمعايير الدفاع المدني في أرجاء البلاد خلال الأعوام الماضية، وبما يلبي احتياجات هذه القوة المسلحة".

يذكر أن الجيش الإيراني كان كشف في أواخر مايو 2022، عن قاعدة مماثلة تحت الأرض لكنها مخصصة حصراً للطائرات المسيرة.