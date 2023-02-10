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A building under construction as part of Rio's Porto Maravilha (Marvelous Port) project is pictured in Rio de Janeiro, Brazil, April 19, 2016. REUTERS/Ricardo Moraes
ميناء ريو دي جانيرو (أرشيفية)
ميليشيات إيران

البرازيل ترفض السماح برسو سفينتين حربيتين إيرانيتين

جاءت الخطوة على الرغم من معارضة الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا طويلة الأمد للعقوبات الأميركية على طهران

ريو دي جانيرو - رويترز
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ذكرت مصادر لوكالة "رويترز" أن البرازيل رضخت لضغوط أميركية ورفضت طلب إيراني برسو سفينتين حربيتين في ريو دي جانيرو بينما يخطط الرئيس البرازيلي لويس إناسيو لولا دا سيلفا لزيارة واشنطن والاجتماع مع نظيره الأميركي جو بايدن.

ويمثّل قرار البرازيل بادرة على تقارب العلاقات مع إدارة بايدن بعد تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والبرازيل في عهد الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو.

وجاءت تلك الخطوة على الرغم من معارضة لولا دا سيلفا طويلة الأمد للعقوبات الأميركية على طهران ومناصرته لسياسة خارجية حيادية.

الرئيس البرازيلي لويس إناسيو لولا دا سيلفا ل (أرشيفية)
الرئيس البرازيلي لويس إناسيو لولا دا سيلفا ل (أرشيفية)
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وكانت البرازيل قد منحت في 13 يناير تصريحاً برسو السفينتين الإيرانيتين مكران ودينا في ميناء ريو دي جانيرو بين 23
و30 يناير، وفقاً لمنشور في الصحيفة الرسمية الحكومية.

وقالت وزارة الخارجية البرازيلية إن هذا الموعد أرجئ وتم الآن السماح للسفينتين بالرسو بين 26 فبراير والثالث من مارس.

وصرح مسؤول أميركي على دراية مباشرة بالوضع أن وجود سفن حربية إيرانية قبل اجتماع لولا مع بايدن اليوم الجمعة "كان أمراً مزعجاً أردنا تجنبه".

وقال المسؤول: "كان هناك الكثير من المحادثات خلف الكواليس حول هذا الأمر على عدة مستويات مختلفة"، مضيفاً أن من الجيد أن الموعدين لن يتزامنان الآن.

وأكد مصدر عسكري برازيلي أن الحكومة الاتحادية، عبر وزارة الخارجية، غيّرت المواعيد ومنعت السفينتين الإيرانيتين من الرسو.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البرازيلية إن "من الخطأ افتراض" أن واشنطن مارست ضغوطا على البرازيل.

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