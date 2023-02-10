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صاروخ إيراني (أرشيفية- أسوشييتد برس)
صاروخ إيراني (أرشيفية- أسوشييتد برس)
نووي إيران

فرنسا تطالب برد دولي أقوى على برنامج إيران الصاروخي

طهران: نافذة إحياء الاتفاق النووي لن تبقى مفتوحة إلى الأبد

باريس - رويترز
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أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، الجمعة، أن وزيرة الخارجية كاترين كولونا أبلغت نظيرها الأميركي أنتوني بلينكن، أنه يجب أن يكون هناك "رد دولي" أقوى على التهديد الذي يشكله برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.

وأفادت الوزارة أن كولونا وبلينكن ناقشا مجموعة من القضايا، من بينها أوكرانيا وإيران خلال مباحثات عبر الهاتف، الخميس.

وقالت الخارجية الفرنسية: "أشارت الوزيرة إلى أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار والتهديد المتزايد الذي تشكله ترسانتها المتوسعة من الصواريخ الباليستية، والحاجة إلى تعزيز الرد الدولي على هذا التهديد".

كما ناقش الوزيران ضرورة أن "تتعاون إيران بشكل كامل" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي قالت الأسبوع الماضي إن طهران غير متسقة في الوفاء بالتزاماتها النووية.

وأكدت كولونا وبلينكن مجددا "دعمهما الكامل" لأوكرانيا، التي هاجمتها روسيا قبل نحو عام، وناقشا الوضع بين أرمينيا وأذربيجان.

وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان - رويترز
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان - رويترز

طهران: نافذة الاتفاق النووي مفتوحة

وفي تطور حول المفاوضات النووية المتجمدة بين إيران والغرب، نقلت وكالة أنباء إيسنا عن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن نافذة إحياء الاتفاق النووي لن تبقى مفتوحة إلى الأبد، وإذا لزم الأمر، سنذهب إلى الخطة البديلة، على حد قوله.

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وتفصيلا قال وزير الخارجية الإيراني في مقابلة مع إذاعة NPR الأميركية: "إذا كان الأميركيون واقعيين ويحترمون حقوقنا، فسيكون الاتفاق في متناول اليد، ولا تزال هناك فرصة لجميع الأطراف للعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي للاتفاق النووي)".

وأضاف: "إذا أراد الأميركيون المضي قدما في التحليل الخاطئ، فإن الفرصة لن تدوم إلى الأبد. وإذا لزم الأمر، سوف ننتقل إلى الخطة البديلة، لدينا العديد من الخيارات على الطاولة".

واختتم: "مستعدون للدخول في إطار معقول للخطوات النهائية للاتفاق".

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