قائد إيراني: نتطلع لبناء وكالة "ناسا شيعية".. ودولتنا الخامسة علمياً بالعالم

التهويل بخصوص إمكانيات وقدرات البلدان في المجالات العسكرية والعلمية والاقتصادية، خاصة في ذروة الصراعات والحروب مع الآخرين، هي شكل من أشكال الحرب الإعلامية، وقد تلجأ هذه الحرب الكلامية إلى النزعات القومية والطائفية، وفي إيران ثمة سابقة قومية وطائفية تستند إلى مزاعم ينفيها علماء إيرانيون مستقلون.

بحسب وكالة أنباء "فارس" التابعة للحرس الثوري، قال رئيس جامعة "مالك أشتر" للتكنولوجيا، التابعة لوزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة الإيرانية، الجنرال قاسم تقي زاده في حفل زفاف جماعي لطلاب الجامعة أقيم يوم أمس، إن بلاده تنوي إنشاء "ناسا شيعية"، ولم يوضح ما علاقة المذهب بـ"ناسا"، ولكن من سياق حديثه يبدو أنه يقصد "ناسا إيرانية".

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وأضاف تقي زاده، قمنا بأعمال جيدة للغاية في خطة التحول هذا العام، مضيفا: "نحن جامعة استثنائية ولا نتطلع لأن نكون في المرتبة الأولى، لكن بمساعدة منكم أيها الأحباء، نريد بناء "ناسا شيعية".

"الإيرانيون يشكلون معظم علماء ناسا"

وحاول الجنرال تقي زاده، دغدغة المشاعر القومية لدى الطلاب، زاعما أن معظم موظفي وكالة الفضاء الأميركية هم "إيرانيون". وتابع يقول: "إذا ألقيتم نظرة على وكالة ناسا، فإن معظم موظفيها هم من إيران أو الصين أو كوريا الجنوبية أو الهند".

وتابع يقول "إذا أراد الإيرانيون القيام بعمل ما فيمكنهم القيام به بسهولة.. وستسمعون قريبا أنباء جيدة عن إطلاق الجمهورية الإسلامية الإيرانية أقماراً صناعية إلى الفضاء".

ما هي نسبة علماء "ناسا" الإيرانيين؟

وسبق أن ناقش موقع "مرصد العلوم في إيران"، التهويل حول عدد الإيرانيين العاملين في وكالة الفضاء الأميركية، موضحا أن "عدد العلماء الإيرانيين العاملين في وكالة ناسا من الحالات التي كانت موضوع مبالغات سخيفة وكذب في الفضاء السيبراني وبعض المواقع الإخبارية في السنوات الأخيرة".

ووفقا للموقع، نقلا عن منشور على انستغرام للدكتور فيروز نادري، الذي تقاعد قبل ثلاث سنوات، بعد 36 عاما من العمل في وكالة ناسا، والذي عمل نائب رئيس برامج استكشاف المريخ، أن العدد الفعلي للعلماء والموظفين المولودين في إيران والذين يعملون في وكالة ناسا يبلغ حوالي 250 شخصا، أي ما يعادل واحدا بالمئة من إجمالي 25 ألف عامل وموظف في هذه الوكالة.

في حین تبالغ الکثیر من وسائل الإعلام الإيرانية بهذا الخصوص، ومنها موقع "اقتصاد أونلاين" الذي يسند مزاعمه إلى "آخر الإحصائيات المنشورة في صحيفة الفضاء"، فيقول "إن 43٪ من طاقم أبحاث ناسا هم باحثون إيرانيون، وحوالي 70 إلى 80 إيرانيا يعملون في وكالة ناسا"، ويبدو أن رئيس جامعة "مالك أشتر" متأثر بهذه المبالغة التي تنفيها مواقع إيرانية رصينة!

"إيران بين الدول الخمس الأولى في جودة المقالات العلمية"

عودة إلى تصريحات الجنرال تقي زاده، يقول إنه التقى مدير مجلة "Elsevier"، دون أن يذكر اسمه، مدعيا: "هذه الشخصية العلمية أخبرتني أن جمهورية إيران الإسلامية من بين الدول الخمس الأولى في العالم في مجال جودة المقالات العلمية المقدمة".

هذه ليست المرة الأولى الذي يتحدث فيها مسؤول إيراني عن رتبة إيران العلمية في العالم، حيث سبق أن قال محمد علي زلفي غُل، وهو وزير العلوم في حكومة إبراهيم رئيسي، إن "المرتبة العلمية لإيران هي الخامسة عشرة في العالم".

وخلافا لذلك، يفند موقع "فاكت نامه" الناطق بالفارسية، تصريحات الوزير، فيذكر أن رتبة إيران هي 83 في العالم، وتحتل المرتبة الرابعة في المنطقة، ووفقا لتصنيف مؤشر "نيتشر إينديكس"، لم تظهر أي من الجامعات الإيرانية ضمن أفضل 1000 جامعة في العالم في عام 2021.

ويتهم المعارضون الإيرانيون السلطات التي تبالغ في هذه الأعداد بأنها هي السبب وراء الوضع في إيران التي لديها إمكانيات كبيرة للتطور العلمي، وبهدف أدلجة العلوم والجامعات، طرد النظام أعدادا كبيرة من الأساتذة والطلاب الملتزمين بحرية الفكر والتفكير العلمي بعيدا عن الأيديولوجيات، ضمن ما أطلق عليه "الثورة الثقافية".