إيران.. إحياء ذكرى الثورة بألعاب نارية حكومية وشعارت الموت للديكتاتور

بالتزامن مع إحياء السلطات الإيرنية بالألعاب النارية في مختلف المدن، ذكرى ثورة 1979 التي أسقطت الشاه وجاءت بالنظام الديني إلى الحكم، عبر المعارضون - الذين ضاقت بهم الشوارع بفعل القمع الحكومي المفرط من على الأسطح والشرفات ومن وراء النوافذ في العديد من مناطق طهران والمدن الإيرانية الأخرى - عن رفضهم الوضع القائم، متمنين تارة الموت للنظام وللمرشد الأعلى له تارة أخرى.

طهران العاصمة

إلى ذلك شهدت أحياء العاصمة من قبيل، نازي آباد وإكباتان وأمير آباد وسعادت آباد وصادقية وشهرآرا وباغ فيض وشريعتي وسهروردي وأفسرية وبيروزي وطهرانبارس ونارمك، ترديد هتافات مناوئة للنظام من قبيل الموت للديكتاتور والموت لخامئي والموت للنظام القاتل للأطفال ممزوجة بأصوات المفرقعات والألعاب النارية لمراسم حكومية احتفاء بذكرى الثورة.

محتجون إيرانيون يهتفون "الموت لخامنئي والموت للديكتاتور" في احتفال ذكرى ثورة 1979#إيران#الحدث pic.twitter.com/R4pgaBHxno — ا لـحـدث (@AlHadath) February 11, 2023

مادة اعلانية

وهتف المعارضون في منطقة أمير آباد بالقرب من ساحة الثورة وسط طهران مساء الجمعة هتافات مثل "الموت للجمهورية الإسلامية" و"الموت للديكتاتور" ردا على أصوات الألعاب النارية الحكومية.

وشهد حي لإكباتان غرب طهران والذي يعد أهم بؤر الاحتجاجات منذ انطلاقها 17 سبتمبر الماضي، ترديد شعارات مناهضة للنظام وأبرز رمز له أي المرشد الأعلى وردد المحتجون شعارات مثل "الموت للديكتاتور" و"الموت لخامنئي" و"الموت لجمهورية الإعدامات".

وكان حي نازي آباد، وهو أحد المناطق القديمة والمكتظة بالسكان في جنوب طهران، مسرحا للاحتجاجات من على الأسطح والشرفات، وردد المحتجون شعارات مناهضة للنظام بما في ذلك "الموت لخامنئي" و"الموت للديكتاتور".

ورددت مجموعات من الناس هتافات مثل "الموت للجمهورية الإسلامية" و"الموت لخامنئي" و"الموت للديكتاتور" في مناطق أفسرية وشارع بيروزي وشارع شريعي وأحياء سعادت آباد وصادقية وشهرزيبا و شهرآرا وباغ فايض وسهروردي وطهرانبارس ونارمك، والعديد من الأحياء الأخرى في طهران، بالتزامن مع ترديد "الله أكبر" من قبل الموالين للنظام.

احتجاجات في مدن أخرى

وشهدت مناطق مختلفة من مدينة أصفهان وسط إيران مساء الجمعة ترديد شعارات مناهضة للنظام في الذكرى السنوية للثورة التي جاءت به وردد المحتجون في أصفهان من داخل منازلهم ومجمعاتهم السكنية شعارات مثل "الموت للديكتاتور" و"الموت للنظام القاتل الأطفال".

وشهدت مدينة مشهد، ثاني أكبر مدينة إيرانية الواقعة في شمال شرقي البلاد والتي تضم مرقد ثامن أئمة الشيعة، شهدت ترديد شعارات لأعداد من المحتجين مساء الجمعة، من بينها شعار "الموت للديكتاتور" و"الموت لخامنئي".

وفي عدة مناطق بمدينة كرج عاصمة محافظة ألبرز غرب محافظة طهران، ومنها أحياء جوهردشت وعظيمية وفرديس، فقد رد المعارضون على الألعاب انراية الحكومية بمناسبة ذكرى الثورة بترديدهم لنظام الثورة وقادته ومنها شعار "الموت لخامنئي واللعنة على خميني" و"الموت لخامنئي الجلاد" و"الموت للديكتاتور".

وأما مدينة كرمانشاه عاصمة محافظة كرمانشاه ذات الأغلبية الكردية الشيعية، فشهدت هي الأخرى مساء الجمعة، شعارات مناوئة للنظام الإيراني مثل "الموت للديكتاتور" و"الموت لخامنئي" و"الموت للجمهورية الإسلامية".

كما كانت مدينة سنندج عاصمة محافظة كردستان إيران، في مساء الجمعة وليلة السبت، بالتزامن مع مراسم إحياء ذكرى الثورة بالألعاب النارية الحكومية، مسرحا لترديد شعارات مثل "الموت لخامنئي" و"الموت للديكتاتور".

في مدينة جرجان عاصمة محافظة غُلستان ذات الأغلبية التركمانية، وبينما كان الأجهزة الحكومية تبث الشعارات الموالية للسلطة عبر مكبرات الصوت، ردت مجموعة من المعارضين عليها بترديدهم هتافات مناهضة للنظام مثل "المرأة ، الحياة ، الحرية" و"الموت للديكتاتور" و"الموت لخامنئي".

وشهدت عدة مناطق في ميناء بندر عباس على الخليج العربي، ترديد هتافات مناهضة للحكومة ليلة السبت وكان من بين شعارات المحتجين في بندر عباس، "الموت لخامنئي" و"لم نُقتل لنساوم ونمدح المرشد القاتل" و"الموت للديكتاتور".