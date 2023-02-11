اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
This handout picture taken in 2012 in an unlocated location and released on July 16, 2019 by Sciences Po university shows Franco-Iranian academic Adelkhah Fariba as Iran confirmed on July 16, 2019 her arrest without giving any details of her case, the latest in a long list of dual nationals held in the country's prisons. (AFP)
الباحثة الفرنسية-الإيرانية فريبا عادلخاه
سجون إيران

إيران.. إطلاق سراح الباحثة الفرنسية فاريبا عادلخاه

الخارجية الفرنسية: من الضروري أن تتمكن فريبا عادلخاه من استعادة كل حرياتها بما في ذلك حرية العودة إلى فرنسا إذا رغبت في ذلك

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

رحّبت فرنسا الجمعة بإفراج طهران عن الباحثة الفرنسية-الإيرانية فريبا عادلخاه، فيما أصرت على أنها يجب أن تستعيد "حريتها كاملة".

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان "من الضروري أن تتمكن السيدة فريبا عادلخاه من استعادة كل حرياتها بما في ذلك حرية العودة إلى فرنسا إذا رغبت في ذلك".

وتابعت: "تذكّر فرنسا بمطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرعايا الفرنسيين المحتجزين تعسفيا في إيران".

يأتي هذا بعدما أفرجت طهران عن عادلخاه التي أوقفت في إيران في يونيو 2019 وحكم عليها بالسجن خمس سنوات بتهمة المساس بالأمن القومي.

وقال أحد المقربين منها لوكالة "فرانس برس": "أصبحت حرّة لكننا لا نعلم شيئاً عن وضعها".

ويحتجز عشرات الغربيين في إيران يقول داعموهم إنهم أبرياء تستخدمهم طهران كوسيلة ضغط للتفاوض. وتحاول إيران، الخاضعة لعقوبات دولية، والقوى الكبرى إحياء الاتفاق النووي المبرم في العام 2015.

ولم تعد دول على غرار فرنسا التي كان سبعة من رعاياها حتى الآن محتجزين في إيران، تتردد في توجيه أصابع الاتهام إلى طهران بجعل هؤلاء "رهائن دولة".

تجمّع في باريس الشهر الماضي لمطالبة إيران بالإفراج عن "الرهائن" الفرنسيين
تجمّع في باريس الشهر الماضي لمطالبة إيران بالإفراج عن "الرهائن" الفرنسيين
فرنسا تطالب برد دولي أقوى على برنامج إيران الصاروخي إيران نووي إيران فرنسا تطالب برد دولي أقوى على برنامج إيران الصاروخي

من جهتها، تقول طهران إن جميع الأجانب محتجزون بموجب قوانين إيرانية داخلية، مشيرةً إلى انفتاحها على عملية تبادل أسرى.

وبالإضافة إلى فريبا عادلخاه، احتجز الفرنسي بنجامان بريير في مايو 2020 وحكم عليه بالسجن ثماني سنوات وثمانية أشهر بتهمة التجسس، فيما أوقفت سيسيل كولر المدرّسة والنقابية البالغة 38 عاما وشريكها جاك باري أثناء قيامهما بجولة سياحية في إيران.

كذلك، اعتقل الفرنسي-الإيرلندي برنار فيلان في 3 أكتوبر الماضي حين كان في رحلة في إطار نشاطاته الاستشارية في إيران لحساب شركة سفر. ولم يعرف اسما المواطنين الفرنسيين الآخرين.

وفي نهاية ديسمبر أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أن التعبئة "كاملة" من أجل الإفراج عن الفرنسيين السبعة المحتجزين في إيران.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
قطعوا ساقه لإنقاذه.. تفاصيل مأساة الطفل طارق 3 سنوات ابن جنديرس السورية قطعوا ساقه لإنقاذه.. تفاصيل مأساة الطفل طارق 3 سنوات ابن جنديرس السورية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط