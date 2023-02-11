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الهجوم على موقع تابع لوزارة الدفاع افيرانية في محافظة أصفهان الشهر الماضي
إيران و رئيسي

إيران تعلن توقيف "العناصر الرئيسية" الضالعة في هجوم أصفهان

وزارة الأمن الإيرانية اتهمت إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدف الشهر الماضي موقعاً تابعاً لوزارة الدفاع

العربية.نت
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أعلنت وزارة الأمن الإيرانية الجمعة أنها أوقفت "العناصر الرئيسية" المتورطة في هجوم بطائرات مسيّرة الشهر الماضي على موقع تابع لوزارة الدفاع في محافظة أصفهان بوسط البلاد.

وجاء في بيان مشترك صادر عن وزارة الأمن واستخبارات الحرس الثوري أنه "تم تحديد واعتقال العناصر الرئيسية لمحاولة تخريب أحد المراكز الصناعية التابعة لوزارة الدفاع في أصفهان"، وفق ما نقلت وكالة "ارنا".

وأضاف البيان "نظراً لاستمرار التحقيق مع الموقوفين فإن تفاصيل هذه العملية ستنشر لاحقاً".

وقال البيان أن "من المؤكد" ضلوع "عملاء" لإسرائيل في الهجوم.

صور بالأقمار الصناعية لمنشأة أصفهان قبل وبعد الضربة
من 3
  • صور بالأقمار الصناعية لمنشأة أصفهان قبل وبعد الضربة
  • صور بالأقمار الصناعية لمنشأة أصفهان قبل وبعد الضربة
  • صور بالأقمار الصناعية لمنشأة أصفهان قبل وبعد الضربة
(3 صور)
صور بالأقمار الصناعية لمنشأة أصفهان قبل وبعد الضربة
صور بالأقمار الصناعية لمنشأة أصفهان قبل وبعد الضربة
صور بالأقمار الصناعية لمنشأة أصفهان قبل وبعد الضربة
صور بالأقمار الصناعية لمنشأة أصفهان قبل وبعد الضربة
صور بالأقمار الصناعية لمنشأة أصفهان قبل وبعد الضربة
صور بالأقمار الصناعية لمنشأة أصفهان قبل وبعد الضربة
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وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت عن هجوم "فاشل" بطائرات مسيّرة في 28 يناير استهدف "مجمع مصانع" تابعاً لوزارة الدفاع في أصفهان.

وقالت وزارة الدفاع حينها إن منظومة الدفاع الجوي دمرت إحدى المسيّرات وانفجرت اثنتان أخريان "بعد وقوعهما في فخاخ دفاعية"، مضيفةً أنه لم تقع إصابات ولحقت أضرار طفيفة بالموقع المستهدف.

في وقت سابق من هذا الشهر، اتهم سفير إيران في الأمم المتحدة إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم بالطائرات المسيّرة.

من جهتها، اتهمت وكالة "نور" للأنباء القريبة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، جماعات كردية متمركزة في العراق بالتورط.

الهجوم على موقع تابع لوزارة الدفاع افيرانية في محافظة أصفهان الشهر الماضي
من 3
  • الهجوم على موقع تابع لوزارة الدفاع افيرانية في محافظة أصفهان الشهر الماضي
  • الهجوم على موقع تابع لوزارة الدفاع افيرانية في محافظة أصفهان الشهر الماضي
  • الهجوم على موقع تابع لوزارة الدفاع افيرانية في محافظة أصفهان الشهر الماضي
(3 صور)
الهجوم على موقع تابع لوزارة الدفاع افيرانية في محافظة أصفهان الشهر الماضي
الهجوم على موقع تابع لوزارة الدفاع افيرانية في محافظة أصفهان الشهر الماضي
الهجوم على موقع تابع لوزارة الدفاع افيرانية في محافظة أصفهان الشهر الماضي
الهجوم على موقع تابع لوزارة الدفاع افيرانية في محافظة أصفهان الشهر الماضي
الهجوم على موقع تابع لوزارة الدفاع افيرانية في محافظة أصفهان الشهر الماضي
الهجوم على موقع تابع لوزارة الدفاع افيرانية في محافظة أصفهان الشهر الماضي
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