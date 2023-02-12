باريس.. آلاف الفرنسيين والإيرانيين يتظاهرون ضد النظام الإيراني

تظاهر صباح اليوم الأحد، آلاف الإيرانيين الذين يعبرون عن دعمهم للانتفاضة الشعبية في إيران خلال تظاهرة كبيرة في وسط باريس، ورددوا شعارات تعبر عن تطلعات الشعب الإيراني لإسقاط نظام الملالي وإقامة جمهورية ديمقراطية.

وطالبوا أعضاء البرلمان الأوروبي المشارك في التظاهرة بإدراج الحرس الثوري كمنظمة إرهابية وبمد المساعدة من أجل استمرارية الاحتجاجات المتزايدة والمستمرة منذ خمسة أشهر حتى يتحقق الهدف الرئيسي بإسقاط نظام الملالي وإحلال الديمقراطية في إيران.

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تأتي هذه التظاهرة بمناسبة الذكرى الحادية عشرة من فبراير/شباط الذكرى السنوية لإسقاط الشاه في عام 1979.

وتحدثت شخصيات أوروبية بارزة، منهم جاي فيرهوفشتات، عضو البرلمان الأوروبي ورئيس وزراء بلجيكا (1999 إلى 2008)، وجون بيركو رئيس مجلس العموم في المملكة المتحدة (2009 إلى 2019)، وإنغريد بيتانكورت رهينة سابقة ومرشحة في الانتخابات الرئاسية الكولومبية.

كذلك شارك نواب فرنسيون وتحدثوا خلال هذا الحدث الذي كان أيضاً مناسبة لعروض الشوارع القصيرة ومعرض كبير، كما تحدث ممثلو الجاليات الإيرانية من مختلف الأجيال والمهن، وشباب يمثلون الجيل الحالي قدّموا من عدة دول أوروبية.

دعم المقاومة

وقال رئيس وزراء بلجيكا الأسبق جاي فيرهوفشتات لـ"العربية": "يجب أن نستمر في دعم كل المقاومة في إيران، لكنني أعتقد أنه يجب علينا تعزيز هذه المساعدة للمقاومة الإيرانية أولاً وقبل كل شيء العقوبات المفروضة على أنظمة الملالي، والعقوبات الشديدة وبالتأكيد أيضًا الاعتراف بإدراج الحرس الثوري منظمة إرهابية".

وأضاف "من الواضح جداً أن نظام الملالي يستخدم الرهائن على أساس كل حالة على حدة، وبالتالي نحن بحاجة إلى نهج مشترك، وأنا لا أعتقد أنه يتعين علينا عقد اتفاق مع النظام بما يتعلق بالنووي لأنه ليس نظاماً موثوقاً به، علاوة على أن اتفاقًا معهم في هذا الوقت سيكون حقًا أمرًا سلبيًا للغاية لجميع المواطنين الشجعان في إيران الذين ثاروا ضد هذا النظام".

"نظام دموي"

كما تحدث لـ"العربية" جون بيركو رئيس مجلس العموم في المملكة المتحدة (2009 إلى 2019)، وقال: "هذا النظام الدموي يجب أن ينتهي، وأصبح خارج الخدمة نظام الملالي الذي لم يشبع من الإعدامات والدم وقمع التظاهرات، يجب أن ينتهي وأن يتمتع هذا الشعب بالحرية والديمقراطية، آن الأوان ليتحد العالم لإنهاء هذا العبث الديني الذي ينافي قيم الدين مهما كان".

فيما أرسلت إحدى الناشطات الإيرانيات في المنفى عدة رسائل للمنتفضين الإيرانيين في الداخل الإيراني "نعم، لدي الكثير من الرسائل لإرسالها إلى أبناء بلدي داخل إيران، سنذهب لنقول إننا في الطريق الصحيح.. هنا في أوروبا والولايات المتحدة أيضاً وفي كندا، ونحن نؤيد الإطاحة بالنظام، ولكن ستتم الإطاحة به من قبل الإيرانيين داخل إيران، نحن هنا لنقول ذلك ولا نسمح إذا كنت تريد أن تنحرف عن كل ما بدأ هناك في إيران".

تأتي هذه الاحتجاجات في الوقت الذي تشهد فيه إيران تظاهرات غير مسبوقة ومستمرة من قبل الشعب الإيراني منذ سبتمبر 2022 للإطاحة بالنظام الحاكم.