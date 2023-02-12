قراصنة يقطعون بث خطاب رئيسي على الانترنت بمنسابة ذكرى الثورة

أعلن قراصنة معلوماتية يدعمون حركة الاحتجاج في إيران السبت أنهم قطعوا بث التلفزيون الحكومي عبر الإنترنت لخطاب الرئيس إبراهيم رئيسي في الذكرى الرابعة والأربعين للثورة في 1979.

ونشرت مجموعة "عدالة علي" على تويتر مقطع فيديو يظهر وقف بث الخطاب واستبداله بمقطع مصور يدعو الإيرانيين إلى سحب أموالهم من بنوك النظام "الفاسدة" والنزول إلى الشارع الأسبوع المقبل.

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وحمل المقطع شعارات "الموت لخامنئي" و"الموت للثورة الإسلامية" و"الموت للجمهورية الإسلامية".

فیلم هک صدا و سیمای #جمهوری_اسلامی در حین فضولات بی فایده #جلاد_رییسی را در این پست مشاهده میکنید

هموطنان زیادی با جان و دل به ما کمک کردند تا این هک دقیقا در حین سخنرانی ملعون رییسی و قبل از #فراخوان_27_بهمن انجام شود (1/3) pic.twitter.com/iSbSeNAsOS — Edaalate Ali Official - عدالت علی (@EdaalateAli1400) February 11, 2023

وأضافت المجموعة التي تقوم بثاني عملية قرصنة للتلفزيون الحكومي دعماً لحركة الاحتجاج إثر وفاة مهسا أميني: "اتصل بنا العديد من المواطنين وطلبوا منا نشر الدعوة للتظاهرات في 16 فبراير".

وفي أكتوبر الماضي أوقفت "عدالة علي" البث المباشر على التلفزيون الإيراني للقاء بين المرشد علي خامنئي ومسؤولين لتظهر على الشاشة عبارة "أيديكم ملطخة بدماء شبابنا".

وتشهد إيران حركة احتجاج منذ وفاة مهسا أميني الشابة الكردية الإيرانية البالغة من العمر 22 عاماً في 16 سبتمبر الماضي بعد ثلاثة أيام من اعتقالها في طهران من قبل شرطة الأخلاق التي اتهمتها بانتهاك قواعد اللباس في البلاد.