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Lieutenant General Michael Kurilla testifies before the Senate Armed Services Committee on his nomination to become Commander of Central Command during a hearing on Capitol Hill in Washington, U.S., February 8, 2022. REUTERS/Brendan McDermid
قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال مايكل كوريلا
ميليشيات إيران

الجيش الأميركي: إيران أكبر عنصر مزعزع للاستقرار في المنطقة

الجنرال مايكل كوريلا: استمرار إيران في إرسال أسلحة إلى ميليشيا الحوثيين يخرق قرارات مجلس الأمن الخاصة بخفض العنف في اليمن ويقوض جهود السلام

العربية.نت
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قال قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال مايكل كوريلا الأربعاء إن إيران ما زالت أكبر عنصر مزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط.

وأضاف كوريلا في بيان نشرته القيادة المركزية على تويتر أن استمرار إيران في إرسال أسلحة إلى ميليشيا الحوثيين يخرق قرارات مجلس الأمن الخاصة بخفض العنف في اليمن ويقوض جهود السلام.

وشدد كوريلا على دور شركاء الولايات المتحدة في التصدي لهذه الأنشطة قائلاً: "شركاؤنا عنصر أساسي في اعتراض هذه المواد ومواجهة أنشطة إيران الخبيثة في المنطقة".

واشنطن تدرس إرسال أسلحة إيرانية مصادرة إلى أوكرانيا العرب والعالم روسيا و أوكرانيا واشنطن تدرس إرسال أسلحة إيرانية مصادرة إلى أوكرانيا

يأتي هذا بينما مدّد مجلس الأمن الدولي الأربعاء لمدة تسعة أشهر تجميد الأصول وحظر السفر الذي يستهدف بعض اليمنيين، هم بشكل أساسي مسؤولون في صفوف الحوثيين.

ويمدد القرار الذي تم تبنيه بالإجماع العقوبات الموجهة المفروضة على 12 شخصاً حتى 15 نوفمبر.

كما تم تمديد تفويض فريق الخبراء المكلف مراقبة تنفيذ العقوبات حتى 15 ديسمبر 2023.

وأكد المجلس مجدداً حظر السلاح الذي يستهدف الحوثيين منذ عام، علماً أن مدة هذا الحظر غير محدودة.

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