الجيش الأميركي: إيران أكبر عنصر مزعزع للاستقرار في المنطقة

قال قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال مايكل كوريلا الأربعاء إن إيران ما زالت أكبر عنصر مزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط.

وأضاف كوريلا في بيان نشرته القيادة المركزية على تويتر أن استمرار إيران في إرسال أسلحة إلى ميليشيا الحوثيين يخرق قرارات مجلس الأمن الخاصة بخفض العنف في اليمن ويقوض جهود السلام.

Weapons seized by the Royal Navy in 2022 and presented to the UN this month link the IRGC to the smuggling of weapons in violation of a UN Security Council Resolution.



Below is a statement from the CENTCOM commander.



Press statement from the UK MoD here: https://t.co/19GIxx5Nkz pic.twitter.com/yq3izhXTBb — U.S. Central Command (@CENTCOM) February 15, 2023

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وشدد كوريلا على دور شركاء الولايات المتحدة في التصدي لهذه الأنشطة قائلاً: "شركاؤنا عنصر أساسي في اعتراض هذه المواد ومواجهة أنشطة إيران الخبيثة في المنطقة".

يأتي هذا بينما مدّد مجلس الأمن الدولي الأربعاء لمدة تسعة أشهر تجميد الأصول وحظر السفر الذي يستهدف بعض اليمنيين، هم بشكل أساسي مسؤولون في صفوف الحوثيين.

ويمدد القرار الذي تم تبنيه بالإجماع العقوبات الموجهة المفروضة على 12 شخصاً حتى 15 نوفمبر.

كما تم تمديد تفويض فريق الخبراء المكلف مراقبة تنفيذ العقوبات حتى 15 ديسمبر 2023.

وأكد المجلس مجدداً حظر السلاح الذي يستهدف الحوثيين منذ عام، علماً أن مدة هذا الحظر غير محدودة.