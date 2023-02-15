الجيش الأميركي: إيران تخطط لاستهداف قواتنا ومنشآت النفط

قال جنرال في سلاح الجو الأميركي إن العمليات الجوية العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط تدخل حقبة المراقبة وليس الهجوم، مضيفا أن إيران تمارس نفوذها في المنطقة بينما الجماعات الإرهابية "تتراجع لكنها ليست خارج اللعبة".

وتلاشت مهام مكافحة التطرف العنيف بعد سنوات من وجودها في دائرة الضوء، حسب ما قال القائد المركزي للقوات الجوية الجنرال أليكس غرينكويتش للصحافيين في مائدة مستديرة استضافها مركز الأمن الأميركي الجديد وهو مركز أبحاث في واشنطن.

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وقال غرينكويتش، الذي تولى القيادة في يوليو 2022: "نحتاج إلى ضمان عدم وقوع هجوم آخر على بلدنا، أو بلد أحد شركائنا المقربين".

وأوضح أن تركيزه الآن على ردع البرنامج النووي الإيراني، وإحباط المجموعات الوكيلة التي تتلقى أسلحة تقليدية متطورة من الطائرات الهجومية بدون طيار إلى الصواريخ والتدريب من إيران.

وقال غرينكويتش: "أود أن أقدر أن الهدف الإيراني العام لا يزال هو طرد الولايات المتحدة من المنطقة حتى يتمكنوا من أن يكونوا القوة المهيمنة الإقليمية، ويهددون شركاءنا في المنطقة بشكل أكبر دون الحصول على أي نوع من الانتقام الأميركي".

وأضاف أن اهتمام إيران تحول إلى مهاجمة القوات الأميركية وقوات التحالف في سوريا، والنظر في شن هجمات بحرية على البنية التحتية النفطية في المنطقة. وقال إن قيادته تراقب باستمرار على الأقل عددًا قليلاً من المؤامرات النشطة ضد القوات الأميركية أو قوات التحالف، مضيفًا: "الأمر لا يتعلق بما إذا كان، ولكن متى".

وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة قد بالغت في ردها على المعلومات الاستخباراتية التي تشير إلى هجوم إيراني وشيك على البنية التحتية للطاقة في الشرق الأوسط في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي - والذي لم يتم تنفيذه - قال غرينكويتش إنه واثق من أن الشفافية أوقفت الخطة تمامًا. وأضاف: "لقد أصبح علنًا أن هناك هجومًا سيحدث، وبالتالي عرف الإيرانيون أنهم لن يكونوا قادرين على إنكاره وقاموا بتقييم أنه سيكون هناك نوع من الاستجابة".

ويمكن أن تؤدي تصرفات إيران إلى فصل جديد في الحرب الأهلية السورية المستمرة منذ 12 عامًا.

ويخشى الجنرال من أن اعتماد روسيا المتزايد على الطائرات الإيرانية بدون طيار وغيرها من العتاد للحرب في أوكرانيا يمكن أن يجمع بين الميليشيات المدعومة من إيران والعملاء الروس الذين يدعمون الحكومة السورية، ويزيد من نفوذ إيران في هذا الصراع.

وقد يؤدي هذا التحالف إلى زيادة الضغط على الولايات المتحدة ومجموعة حلفائها السوريين لتقديم تنازلات لنظام الأسد. ولا يزال حوالي 900 جندي أميركي في سوريا لتقديم المشورة والمساعدة لقوات سوريا الديمقراطية التي تقاتل القوات الحكومية. أو كما قال غرينكويتش يمكن لإيران الاعتماد على روسيا لتبني نهج مختلف في سوريا لتعزيز أهدافها الخاصة.

ويتم نشر حوالي 40.000 إلى 60.000 جندي أميركي في جميع أنحاء القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط، وما يقرب من 2500 أميركي لا يزالون في العراق لتقديم المشورة ومساعدة القوات المحلية في إبقاء تنظيم داعش تحت الضغط، وهي مهمة غالبا ما تقع على عاتق القوات الجوية العراقية.

وقال غرينكويتش إن العمليات العسكرية الأخيرة في سوريا والقرن الإفريقي كانت "فعالة إلى حد ما" في تعطيل شبكتها.

لكن لا يزال بإمكان فروع الجماعة شن هجمات محلية صغيرة باستخدام أسلحة صغيرة أو قنابل مزروعة على جوانب الطرق، ويمكنها حشد الدعم المالي من مركزها لتوسيع هذا النطاق.

وقال غرينكويتش إن بعض الخلايا الإرهابية، بما في ذلك فرع خراسان التابع لتنظيم داعش في أفغانستان، تبدو مهتمة باستئناف الهجمات في جميع أنحاء المنطقة أو ضد الغرب. وقد يكون لدى البعض وسيلة لإحداث ضرر على نطاق واسع.

وقال إن الرحلات الجوية العسكرية الأميركية فوق أفغانستان ظلت مستقرة، مع "قدر جيد" من جمع المعلومات الاستخباراتية باستخدام طائرات MQ-9 Reaper بدون طيار، منذ الانسحاب المضطرب للقوات الأميركية في عام 2021.

وأضاف أن ردع صعود شبكة داعش في أفغانستان يمثل تحديًا بدون وجود القوات الأميركية على الأرض وعودة طالبان إلى السلطة مرة أخرى.

وقال غرينكويتش: "علينا مراقبتهم ومعرفة ما إذا كان الوضع يرتفع إلى مستوى القلق، حيث نحتاج إلى زيادة القدرات في المنطقة للتعامل معهم".

وتابع "سيكون هذا قرارًا على المستوى السياسي، بناءً على تقييم استخباراتي واسع النطاق على مستوى المجتمع الاستخباري".