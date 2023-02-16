أميركا تؤكد.. زعيم القاعدة الجديد يقيم في إيران

قالت وزارة الخارجية الأميركية الأربعاء إنّ المواطن المصري المقيم في إيران سيف العدل صار زعيم تنظيم القاعدة بعد مقتل أيمن الظواهري في يوليو 2022.

وقال متحدث باسم الوزارة: "تقييمنا يتوافق مع تقييم الأمم المتحدة، أنّ الزعيم الفعلي الجديد للقاعدة سيف العدل موجود في إيران".

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وكانت الأمم المتحدة أصدرت تقريراً الثلاثاء ورد فيه أن الرأي السائد للدول الأعضاء هو أن سيف العدل أصبح زعيم التنظيم.

لكن التنظيم لم يعلنه رسمياً بعد "أميراً" له بسبب الحساسية إزاء مخاوف سلطات طالبان في أفغانستان التي لم ترغب في الاعتراف بأن الظواهري قُتل بصاروخ أميركي في منزل في كابل العام الماضي، وفق تقرير الأمم المتحدة.

كما ذكر التقرير الأممي أن تنظيم القاعدة حسّاس تجاه مسألة قيادة سيف العدل بسبب إقامته في إيران.





صورة نشرتها الولايات المتخدة لسيف العدل في أعقاب هجمات 11 سبتمبر صورة نشرتها الولايات المتخدة لسيف العدل في أعقاب هجمات 11 سبتمبر سيف العدل في أحد مراكز التدريب في أفغانستان (أرشيفية)

ولفت تقرير الأمم المتحدة إلى أن "مكان تواجده يثير تساؤلات لها تأثير على طموحات القاعدة لتأكيد قيادتها حركة عالمية في مواجهة تحديات تنظيم داعش" المنافس لها.

وسيف العدل (62 عاماً) هو شخصية بارزة في الحرس القديم للقاعدة. وساعد العدل في بناء القدرة العملياتية للتنظيم ودرّب بعض الخاطفين الذين شاركوا في هجمات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة، وفق المنظمة الأميركية "مشروع مكافحة التطرف".

وقال المحقّق السابق في مكافحة الإرهاب بمكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" علي صوفان إن سيف العدل يقيم في إيران منذ 2002 أو 2003، حيث وُضع في البداية رهن الإقامة الجبرية، لكنّه صار حرّاً في ما بعد بما يكفي للقيام برحلات إلى باكستان.

وكتب صوفان في مقال نشر عام 2021 لمجلة "سي تي سي" الصادرة عن "مركز ويست بوينت لمكافحة الإرهاب"، أن "سيف هو أحد أكثر المقاتلين المحترفين خبرة في الحركة المتطرفة العالمية، وجسده يحمل ندوب المعركة". وأضاف "عندما يتحرك، يفعل ذلك بكفاءة".