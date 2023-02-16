رغم دعوة فيفا.. أسطورة كرة القدم الإيرانية ممنوع من السفر

أفادت وسائل إعلام رسمية في إيران، بأن نجم كرة القدم السابق بالمنتخب علي دائي الذي دعم الاحتجاجات، لم يتمكن من المشاركة في حفل توزيع جوائز الفيفا في كرة القدم بسبب حظر السفر.

وذكرت وكالة أنباء "إيسنا"، أن الاتحاد العالمي لكرة القدم دعا رسميا علي دائي لحضور حفل توزيع جوائز أفضل لاعبي العالم لهذا العام، لكن حينها لم يكن واضحا ما إذا كان سيسمح لدائي مغادرة البلاد أم لا.

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ممنوع من السفر

وأوضحت هذه الوكالة شبه الرسمية، أن "المؤشرات تظهر أن علي دائي ممنوع من السفر، وبالتالي إذا لم تحل هذه المشكلة فإنه لن يتمكن من الالتحاق بهذا الحفل".

يقام هذا الحفل في 27 فبراير في العاصمة الفرنسية باريس، وطلب الفيفا من علي دائي إبداء رأيه حول أفضل لاعب وأفضل مدرب وأفضل حارس مرمى وأفضل هدف في العام.

لم يشارك في مونديال قطر

وخلال مونديال قطر، دعا الفيفا أيضا علي دائي لحضور هذه المناسبة الرياضية العالمية، لكن لاعب المنتخب الإيراني السابق رفض دعوة الفيفا بسبب الاحتجاجات الواسعة على مستوى البلاد، وقال إنه يفضل البقاء مع الشعب الإيراني.

وتضامن علي دائي مرارا مع المحتجين خلال المظاهرات والاحتجاجات الأخيرة في إيران، والتي بدأت على خلفية مقتل الفتاة الكردية مهسا أميني في حجز دورية الإرشاد (شرطة الآداب)، مما أدى إلى مصادرة جواز سفره وتعرض لمختلف الضغوط ضده وضد أسرته حسب ما ذكره من خلال منشور على إنستغرام.

وفي 26 ديسمبر الماضي، أعادت إيران طائرة كانت تقل زوجة علي دائي منى فروخ أذري وابنته نورا للخارج.