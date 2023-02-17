لقمعها الاحتجاجات.. عقوبات أوروبية جديدة آتية ضد إيران

رداً على استمرار النظام الإيراني قمع الاحتجاجات في البلاد، يستعد الاتحاد الأوروبي للإعلان عن حزمة عقوبات جديدة ضد طهران الاثنين، وفق مراسل "العربية/الحدث".

إلى ذلك صرح دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى لـ"العربية/الحدث" أن هناك مشاورات أوروبية أميركية ستجري في ميونيخ حول نووي إيران، حيث يبدأ مؤتمر ميونيخ للأمن الجمعة.

مادة اعلانية

فيما أفاد مراسل "العربية/الحدث" بأن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيبحثون الاثنين تطورات البرنامج النووي الإيراني.

يذكر أنه منذ منتصف سبتمبر 2022، انطلقت الاحتجاجات بمناطق واسعة في إيران إثر مقتل الشابة الكردية مهسا أميني.

غضب عارم

فقد أشعلت وفاتها في السجن بعد توقيفها من قبل الشرطة الدينية غضباً عارماً في البلاد، وأطلقت شرارة تظاهرات عمت العديد من المدن ومن ضمنها طهران، شارك فيها الشباب وطلاب المدارس والجامعات، رفضاً للقوانين القمعية المفروضة منذ عقود.

فيما تصدت قوات الأمن للمحتجين بالقوة والرصاص، ما أدى إلى مقتل المئات، بحسب ما أكدت منظمات حقوقية، كما تم اعتقال الآلاف.

الخامسة منذ أكتوبر

ولا تزال تلك الاحتجاجات تتكرر بين الفينة والأخرى في عدد من المناطق، رغم أنها خفتت خلال الشهرين الماضيين.

يشار إلى أن حزمة العقوبات الأوروبية المرتقبة هي الخامسة منذ أكتوبر 2022. وكانت العقوبات السابقة قد طالت عدة مسؤولين إيرانيين، بينهم قائد "شرطة الأخلاق"، لضلوعهم في حملة القمع هذه.