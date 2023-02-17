ممثلة شهيرة من قلب برلين: نظام طهران قاتل وسيسقط

بالتزامن مع تجدد الدعوات للتظاهر في إيران مساء أمس، أطلقت الممثلة الإيرانية الشهيرة غُلشيفته فراهاني (غلشيفته)، من قلب برلين نداء عالمياً للوقوف إلى جانب المحتجين في بلادها.
ودعت غُلشيفته وهي أحد حكام مهرجان برلين السينمائي، وسط حفل الافتتاح أمس، كلا من ألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي إلى الوقوف إلى "الجانب الصحيح من التاريخ" دعما للشعب الإيراني.
كما وصفت النظام في بلادها بالقاتل والكاذب، الذي ينفذ إعدامات جماعية، محاولاً خنق الثورة التي بدأت تجري في عروق الناس.
"امرأة، حياة، حرية"
إلى ذلك، أكدت أن " نظام الجمهورية الإسلامية سيسقط"، مرددة "امرأة، حياة، حرية" في إشارة إلى الشعار الذي بات رمزاً للاحتجاجات التي انطلقت في مناطق واسعة في إيران على مدى الأشهر الماضية، ومنذ منتصف سبتمبر الماضي 2021، إثر مقتل الشابة مهسا أميني.
فقد أشعلت وفاتها في السجن بعد توقيفها من قبل الشرطة الدينية غضبا عارما في البلاد، وأطلقت شرارة تظاهرات عمت العديد من المدن ومن ضمنها طهران، شارك فيها الشباب وطلاب المدارس والجامعات، رفضا للقوانين القمعية المفروضة منذ عقود.
فيما تصدت قوات الأمن للمحتجين بالقوة والرصاص، ما أدى إلى مقتل المئات بحسب ما أكدت ممنظمات حقوقية، كما تم اعتقال الآلاف.
ولا تزال تلك الاحتجاجات تتكرر بين الفينة والأخرى في عدد من المناطق، رغم أنها خفتت خلال الشهرين الماضيين.
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