بعد تهديدات طهران.. "إيران إنترناشيونال" تنقل بثها من لندن لواشنطن

أعلنت قناة "إيران إنترناشيونال" أنها أوقفت بث برامجها من لندن ونقلت جميع نشراتها الإخبارية على مدار 24 ساعة إلى واشنطن، بعد التهديدات الأمنية التي يتعرض لها صحافيوها من النظام الإيراني.

تهديدات خطيرة

جاء هذا القرار بعد تلقي تحذيرات من شرطة العاصمة لندن بوجود تهديدات خطيرة على سلامة الصحافيين الإيرانيين العاملين في هذه القناة.

مادة اعلانية

وقالت في بيان إنه "على الرغم من الإيقاف المؤقت لمكتب لندن، فإن البث من واشنطن سيستمر على مدار 24 ساعة يوميا".

وشددت على أنها "ستظل ملتزمة بتقديم تقارير عادلة ودقيقة ومتوازنة للتطورات في إيران والعالم"، مؤكدة أن "هذا النوع من التهديدات لن يؤثر على العمل المهني".

تخطيط لعمل إرهابي

وكانت شرطة لندن أعلنت في بيان، يوم الاثنين، أن مواطنًا نمساويًا يُدعى محمد حسين دوتاييف حوكم أمام محكمة في وستمنستر بتهمة محاولة ارتكاب جرائم تتعلق بالعمليات الإرهابية ضد "إيران إنترناشيونال".

فيما ألقت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية القبض على المشتبه به يوم السبت 11 فبراير، واتهمته المحكمة بمحاولة جمع معلومات لتنفيذ عمليات إرهابية.

من جهته، أشار مات جوكس، رئيس شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا، يوم الخميس، إلى أن هذه التهديدات تتزايد من دول معادية، بما في ذلك روسيا والصين وإيران، قائلاً إن النظام الإيراني حاول 15 مرة على الأقل خطف أو حتى قتل مواطنين بريطانيين أو أشخاص مقيمين في بريطانيا.

تهديد من الحرس الثوري

وأفادت القناة في 7 نوفمبر 2022 بأن اثنين من صحافييها تعرضا لتهديد بالقتل من الحرس الثوري الإيراني، وفق ما أبلغتهما شرطة لندن.

كما أعلنت القناة 11 الإسرائيلية أن الموساد أبلغ جهاز المخابرات الداخلية في المملكة المتحدة (MI5) بشأن تهديدات ضد المواطنين الإيرانيين في بريطانيا، خاصة الصحافيين العاملين في "إيران إنترناشيونال".

يذكر أنه قبل 3 سنوات، وفي أعقاب احتجاجات نوفمبر 2019، طالب اتحاد الصحافيين البريطانيين، النظام الإيراني بوقف حملة المضايقات بحق الصحافيين الإيرانيين في بريطانيا.

وأعلن الاتحاد الدولي للصحافيين، تعرض صحافيين إيرانيين يعيشون في ألمانيا وفرنسا والتشيك للمضايقات والتهديدات.