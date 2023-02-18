هجوم على سفن إسرائيلية في بحر العرب.. والمتهم إيران
"لم ترد تقارير عن وقوع إصابات"
أفاد مصدر دفاعي إقليمي الجمعة، بأن سفينة واحدة على الأقل تملكها إسرائيل تعرضت لهجوم في بحر العرب يوم 10 فبراير/شباط في هجوم يفترض أن إيران نفذته.
ولم يدل المصدر بمزيد من التفاصيل، إلا أن شركة الأمن البحري البريطانية (أمبري إنتليجنس) علّقت بأن ثلاث سفن تعرضت للهجوم بواسطة أنظمة جوية مسيرة في بحر العرب.
لا إصابات
وقدرت الشركة أن طهران هي من شنت الهجوم.
كما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.
وأتى هذا الإعلان بينما لا تتوقف الاتهامات بين الطرفين، فقد أعلنت إسرائيل الخميس أنها لن تتوانى عن صد طهران، ومنعها من الحصول على أسلحة نووية.
حرب خفية طويلة الأمد
وعادت وشددت على معارضتها استئناف المفاوضات الغربية الإيرانية، بغية إعادة إحياء الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015.
بينما تتهم طهران تل أبيب بتنفيذ هجمات على أراضيها، كان آخرها هجوم بطائرات مسيرة طال مصنعاً عسكرياً بالقرب من مدينة أصفهان وسط البلاد قبل أشهر.
وتعهّدت حينها إيران بالرد بعد ما بدا أنه أحدث حلقة في حرب خفية طويلة الأمد.
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