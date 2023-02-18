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علم أوكرانيا

وسط اتهامات لطهران بدعم موسكو.. علم أوكرانيا يعلو بأصفهان

دبي- العربية.نت
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فيما تتهم العديد من الدول الغربية، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة إيران بدعم روسيا بطائرات الدرون في حربها ضد أوكرانيا، رفرف العلم الأوكراني فوق مدرجات أحد ملاعب الكرة في مدينة أصفهان جنوب طهران.

فقد وثقت مقاطع مصورة، نشرها ناشطون على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية، مشجعين إيرانيين يلوحون بعلم أوكرانيا خلال مباراةودية لكرة القدم بين نادي سيباهان وفريق زينيت الروسي في أصفهان، في تحد ضمني على ما يبدو للسطات الإيرانية.

أقوى التحديات

ومنذ سبتمبر الماضي تواجه السلطات في البلاد احتجاجات عارمة، إثر مقتل الشابة مهسا أميني بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق، بتهمة انتهاك القواعد الصارمة لملابس النساء وارتداء الحجاب.

وقد شكلت تلك المظاهرات أحد أقوى التحديات التي واجهتها طهران منذ ثورة 1979.

إلا أنها تراجعت في الأسابيع الماضية، بعدما ووجهت بقمع وحشي من قبل القوات الأمنية، واعتقال الآلاف، وتنفيذ عمليات الإعدام.

فيما بات بعض الشبان يعبرون عن امتعاضهم من سياسات السلطة عبر إطلاق أبواق السيارات أحياناً، أو خلع الحجاب في الشارع أو المترو، وحتى عبر رفع علم بلاد دولة قد تغيظ طهران.

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