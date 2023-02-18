وسط اتهامات لطهران بدعم موسكو.. علم أوكرانيا يعلو بأصفهان

فيما تتهم العديد من الدول الغربية، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة إيران بدعم روسيا بطائرات الدرون في حربها ضد أوكرانيا، رفرف العلم الأوكراني فوق مدرجات أحد ملاعب الكرة في مدينة أصفهان جنوب طهران.

Les supporters iraniens à Ispahan ont brandi le drapeau d’Ukraine lors du match amical entre FC Sepahan et l’équipe russe FC Zenit. Le régime islamique fournit des drones aux Russes qui sont utilisés massivement par son armée pour attaquer les cibles civiles ukrainiennes. pic.twitter.com/LGnqv2WJSg — lettres de Teheran (@LettresTeheran) February 18, 2023

فقد وثقت مقاطع مصورة، نشرها ناشطون على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية، مشجعين إيرانيين يلوحون بعلم أوكرانيا خلال مباراةودية لكرة القدم بين نادي سيباهان وفريق زينيت الروسي في أصفهان، في تحد ضمني على ما يبدو للسطات الإيرانية.

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أقوى التحديات

ومنذ سبتمبر الماضي تواجه السلطات في البلاد احتجاجات عارمة، إثر مقتل الشابة مهسا أميني بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق، بتهمة انتهاك القواعد الصارمة لملابس النساء وارتداء الحجاب.

وقد شكلت تلك المظاهرات أحد أقوى التحديات التي واجهتها طهران منذ ثورة 1979.

إلا أنها تراجعت في الأسابيع الماضية، بعدما ووجهت بقمع وحشي من قبل القوات الأمنية، واعتقال الآلاف، وتنفيذ عمليات الإعدام.

فيما بات بعض الشبان يعبرون عن امتعاضهم من سياسات السلطة عبر إطلاق أبواق السيارات أحياناً، أو خلع الحجاب في الشارع أو المترو، وحتى عبر رفع علم بلاد دولة قد تغيظ طهران.