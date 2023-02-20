طهران تنفي أي علاقة لها بهجوم فبراير على ناقلة النفط الإسرائيلية

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كناني، اليوم الاثنين، أن لا علاقة لبلاده بالهجوم الذي وقع وفقا لوكالة رويترز، على ناقلة نفط إسرائيلية بواسطة طائرات مسيرة في الـ 10 من فبراير الجاري.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن كناني قوله: "ننفي بشدة هذه الاتهامات، إيران من بين الدول التي تدعم بقوة حرية الملاحة في المياه الدولية".

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وكانت وكالة أنباء رويترز قد أعلنت في 17 فبراير الجاري، أن سفينة يملكها إسرائيليون تعرضت للهجوم في بحر العرب، وبحسب مصادر الوكالة، فإن الحادث وقع في 10 فبراير.

وفقًا للبيانات الأولية، فإن الحديث عن هجوم تم باستخدام طائرات بدون طيار.

وفي 19 فبراير، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أن إيران نفذت الهجوم على ناقلة النفط.