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عقوبات على إيران (تعبيرية - آيستوك)
تعبيرية
احتجاجات إيران

الاتحاد الأوروبي سيدرج 10 إيرانيين على قائمة العقوبات.. بينهم قضاة

العقوبات ستطال "القضاة والعاملين في السجن ومن يحكمون على الآخرين بالإعدام"

العربية.نت
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قال وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسلبورن، اليوم الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات على عشرات الإيرانيين، من بينهم قضاة، لدورهم في إصدار عقوبات الإعدام على محتجين.

وأضاف "القضاة والعاملون في السجن ومن يحكمون على الآخرين بالإعدام.. العشرات منهم ستُدرج أسماؤهم على القائمة".

وكان مراسل "العربية/الحدث" أفاد قبل يومين بأن الاتحاد الأوروبي يستعد للإعلان عن حزمة عقوبات جديدة ضد طهران، الاثنين.

النظام الإيراني يواصل قمع المحتجين ويعدم معتقلين بلوشيين من زهدان إيران احتجاجات إيران النظام الإيراني يواصل قمع المحتجين ويعدم معتقلين بلوشيين من زهدان

يذكر أنه منذ منتصف سبتمبر 2022، انطلقت الاحتجاجات بمناطق واسعة في إيران إثر مقتل الشابة الكردية مهسا أميني.

ولا تزال تلك الاحتجاجات تتكرر بين الفينة والأخرى في عدد من المناطق، رغم أنها خفتت خلال الشهرين الماضيين.

يشار إلى أن حزمة العقوبات الأوروبية هذه هي الخامسة منذ أكتوبر 2022. وكانت العقوبات السابقة قد طالت عدة مسؤولين إيرانيين، بينهم قائد "شرطة الأخلاق"، لضلوعهم في حملة القمع هذه.

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