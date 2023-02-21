طهران تحكم بالإعدام على ألماني من أصل إيراني

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، بصدور حكم على رجل يحمل الجنسيتين الإيرانية والألمانية بالإعدام لاتهامات "بالفساد في الأرض".

تهمة الفساد في الأرض

إلى هذا، أكدت وكالة ميزان للأنباء أن القضاء الإيراني حكم بالإعدام على المواطن الإيراني الألماني جمشيد شارمهد بتهمة "الفساد في الأرض".

مادة اعلانية

وتتهم إيران شارمهد، الذي يملك أيضا إقامة في الولايات المتحدة، بتزعم جماعة مؤيدة للملكية متهمة بتنفيذ تفجير دام في إيران عام 2008.

إعدام رجل أهوازي

في سياق الإعدامات المتواصلة، أفادت منظمة حقوق الإنسان الأهوازية بإعدام حسن عبيات، (44 عاما) من أهالي مدينة الحميدية، صباح أمس الاثنين، في سجن شيبان بالأهواز، جنوب غربي إيران.

وكانت المخابرات الإيرانية قد اعتقلت حسن عبيات مع 5 نشطاء آخرين بتهمة العضوية في "مجموعات معارضة للنظام".

سلاح لتخويف الإيرانيين

وحذرت الأمم المتحدة من أن إيران تستخدم عقوبة الإعدام سلاحاً لتخويف المواطنين الإيرانيين والقضاء على المعارضة.

ولا توجد مؤشرات إلى أن الرئيس إبراهيم رئيسي أو غيره من الزعماء يحاولون طرح سياسات جديدة لمحاولة إرضاء الناس، بل يبدو بدلاً من ذلك أن اهتمامهم ينصب على الأمن.