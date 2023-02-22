محكمة إيرانية تقضي بسجن نمساوي 7.5 سنوات بتهمة التجسس

أعلنت وزارة الخارجية النمساوية، أن طهران حكمت على مواطن نمساوي كان قد اعتقل في إيران نهاية أكتوبر الماضي بالسجن سبع سنوات ونصف بتهمة التجسس.

وذكرت الخارجية النمساوية، إنها استدعت سفير إيران في فيينا احتجاجاً على هذا الحكم، بحسب موقع "إيران انترناشونال".

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وكانت وسائل إعلام إيرانية، أمس الثلاثاء، قد أفادت بصدور حكم على رجل يحمل الجنسيتين الإيرانية والألمانية بالإعدام لاتهامات "بالفساد في الأرض".

يشار إلى أنه بالإضافة إلى قمع المعارضة واختطاف بعض النشطاء السياسيين والصحافيين في الخارج، يحاول النظام الإيراني فرض مطالبه على الدول الغربية باحتجاز رعايا أجانب أو مزدوجي الجنسية كـ"رهائن".