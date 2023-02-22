معارض إيراني أمام برلمان إيطاليا: نظام طهران على فراش الموت

دعا المتحدث باسم رابطة عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية التي أسقطها الحرس الثوري في يناير 2020، حامد إسماعيليون، الدول الغربية للتغلب على الهاجس غير المجدي للتفاوض مع نظام طهران، قائلاً "إنه على فراش الموت".

وقال إسماعيليون في كلمة له في مجلس الشيوخ الإيطالي، إن نظام إيران ليست له شرعية بين شعبه، وأي محاولة لاسترضاء الحكومة الإيرانية هو خطأ تاريخي.

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وحامد إسماعيليون هو شخصية صعدت إلى المسرح السياسي المعارض للنظام الإيراني، ليس من وسط المعارضين أصحاب التنظيمات بل بسبب فقدانه أسرته في إسقاط الحرس الثوري الطائرة الأوكرانية التي كانت متجهة من طهران إلى كييف قبل سنوات.

فقد زوجته وابنته

وكان إسماعيليون فقد زوجته بريسا إقباليان وابنته ريرا إسماعيليون بسبب إسقاط الطائرة الأوكرانية التي أصيبت بصاروخين على الأقل من قبل الحرس الثوري الإيراني في 8 يناير 2020.

وهو من مواليد 12 مارس 1977 في مدينة كرمانشاه، إلا أن أصله من مدينة أراك، وهو ناشط سياسي وطبيب أسنان وروائي. ويعد من الجيل الجديد لكتاب الأدب الفارسي، وحاز على جائزة الدكتور جلشيري عن كتابين هما "الزعتر ليس جميلا" و"الدكتور داتيس".

وهاجر إسماعيليون إلى كندا مع عائلته في عام 2010، ويعيش الآن في مدينة ريتشموندهيل الكندية.

يذكر أن الرحلة رقم "PS 752" التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية، أصيبت بصاروخين تابعين للحرس الثوري في صباح يوم 8 يناير/كانون الثاني 2020، بعد دقائق من إقلاعها من مطار طهران الدولي، وقتل جميع الركاب وأفراد الطاقم البالغ عددهم 176 راكباً هم مواطنون إيرانيون وكنديون وسويديون وأفغان وغيرهم.

وفي السنوات الثلاث الماضية، احتج أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية مرارا على عملية التحقيق ومجريات المحكمة التي تخضع لإشراف المحكمة العسكرية الإيرانية في طهران.

وأعلنت عن رابطة أسر ضحايا الرحلة الأوكرانية في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وطلبت أربع دول لها مواطنون بين الضحايا وهي أوكرانيا وبريطانيا والسويد وكندا، في مذكرة دبلوماسية رسمية من الحكومة الإيرانية التعاون في أقرب وقت ممكن لحل الخلافات في هذا الملف في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.