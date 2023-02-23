موقع مرتبط بخامنئي يقر باتهامات أممية حول تخصيب يورانيوم بنسبة 84%

اعترفت إيران، يوم الخميس، مباشرة بتوجيه اتهام لها منسوب إلى مفتشين دوليين بأنها قامت بتخصيب اليورانيوم حتى درجة نقاء 84% لأول مرة، وهو ما من شأنه أن يجعل الجمهورية الإسلامية أقرب من أي وقت مضى إلى المواد المستخدمة في صنع الأسلحة النووية.

وجاء الاعتراف بتوجيه هذا الاتهام لإيران من موقع "نور نيوز" الإيراني، وهو موقع مرتبط بالمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الذي يشرف عليه المرشد آية الله علي خامنئي.

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وتم فرض عقوبات على "نور نيوز" بشكل منفصل من قبل كندا، بسبب "مشاركته في انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان وأنشطة تضليل مستدامة لتبرير قمع النظام الإيراني واضطهاد مواطنيه"، وسط احتجاجات على مستوى البلاد هناك.

ويجدد اعتراف موقع إخباري مرتبط بأعلى المناصب الدينية الإيرانية الضغط على الغرب للتصدي لبرنامج طهران النووي، الذي تم احتواؤه بموجب اتفاق عام 2015 الذي انسحبت منه الولايات المتحدة بشكل أحادي في 2018. أعقب ذلك سنوات من الهجمات في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

ونفت إيران رسميا أي معلومات عن زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم.

ويهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي استعاد مؤخراً رئاسة الوزراء في بلاده، بالقيام بعمل عسكري مشابه لما حدث عندما قصفت إسرائيل سابقاً برامج نووية في العراق وسوريا. لكن في حين أن تلك الهجمات لم تشهد اندلاع حرب، تمتلك إيران ترسانة من الصواريخ الباليستية والطائرات دون طيار وغيرها من الأسلحة التي استخدمتها هي وحلفاؤها بالفعل في المنطقة.

والأربعاء، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مفتشين أمميين يجرون مباحثات حاليا في طهران، وفقا لوكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية.