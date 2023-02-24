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صواريخ فاتح-110 في إيران (أرشيفية)
من منظومة الصواريخ الإيرانية

تلفزيون إيران: طهران ستزود سوريا بصواريخ دفاع جوي

قالت هيئة الإذاعة الحكومية الإيرانية إن "سوريا بحاجة إلى إعادة بناء شبكة دفاعها الجوي وتطلب قنابل دقيقة لطائراتها المقاتلة"

دبي - رويترز 
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أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الجمعة، أن إيران ستبيع على الأرجح صواريخ أرض-جو لسوريا لمساعدتها في تعزيز الدفاعات الجوية في مواجهة الضربات الجوية الإسرائيلية المتكررة.

وقالت هيئة الإذاعة الحكومية الإيرانية إن "سوريا بحاجة إلى إعادة بناء شبكة دفاعها الجوي وتطلب قنابل دقيقة لطائراتها المقاتلة".

وأضاف التلفزيون: "من المرجح جدا أن نشهد إمدادات من إيران بالرادارات والصواريخ الدفاعية، مثل نظام 15 خرداد، لتعزيز دفاعات سوريا الجوية"، مضيفا أنه لا يتم الإعلان إلا عن أجزاء فقط من اتفاقية دفاعية جرى توقيعها في الآونة الأخيرة مع سوريا.

وعلى الرغم من أن المسؤولين الإسرائيليين نادرا ما يعترفون بالمسؤولية عن عمليات محددة، فإن إسرائيل تشن غارات جوية ضد عمليات لنقل الأسلحة يشبته بأنها برعاية إيران ونشر الأفراد في سوريا منذ ما يقرب من عقد من الزمان.

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كما كثفت إسرائيل في الأشهر الماضية ضرباتها على المطارات والقواعد الجوية السورية بهدف تعطيل استخدام إيران المتزايد لخطوط لإمداد الجوية لإيصال الأسلحة إلى حلفائها في سوريا ولبنان، بما في ذلك حزب الله اللبناني.

ويقول خبراء عسكريون إسرائيليون إن الضربات جزء من تصعيد لما كان صراعا منخفض الحدة يهدف لإبطاء ترسيخ إيران لأقدامها في سوريا.

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