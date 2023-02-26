تفاصيل مروعة.. تعذيب "جنسي" لمراهقين في سجن إيراني

في مسلسل مواصلة نظام طهران ممارسة القمع ضد المعتقلين في السجون، أفادت مجموعة حقوقية بلوشية بتعرض 6 معتقلين من البلوش ومواطن من مدينة مشهد في إيران، للاعتداء "الجنسي الجماعي" في سجن زاهدان المركزي بخراطيم المياه.

معظمهم في سن المراهقة

ونشرت "حملة النشطاء البلوش" أسماء المعتقلين البلوش الستة الذين "تعرضوا لاعتداء جنسي" في سجن زاهدان المركزي، وهم: "بـ كـ" ابن حميد رضا 16 عاما، و"ألف كـ " 19 عاما ابن حميد رضا، و"يـ كـ " 17 عاما، ابن غلام علي، و"مـ د نـ" ابن حميد رضا، 19 عاما، و"ألف ر" ابن محمد 21 عاما، و"سـ بـ ز".

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فيما تتحفظ "العربية" على نشر الأسماء الكاملة للمعتقلين والصور المتوفرة للبعض منهم، بغية مراعاة ظروف أسرهم النفسية.

اعترافات قسرية

وأضافت الحملة أنها تمكنت من توثيق هوية هؤلاء المعتقلين، لكن لا توجد لديها معلومات عن هوية المواطن المعتقل من أهالي مدينة مشهد عاصمة خراسان رضوي.

في حين نقلت عن مصدر مطلع قوله "إن سلطات سجن زاهدان المركزي كانت تعتزم انتزاع اعترافات قسرية من هؤلاء المعتقلين، عبر ممارسة التعذيب الجسدي والنفسي، ولكنها فشلت في ذلك، فلجأت إلى الاعتداء عليهم وتعذيبهم جنسياً بواسطة خراطيم مياه".

اتهام الطفل بالحرابة!

وحسب تقرير الحملة فإن "بـ كـ" و"يـ كـ" محتجزان حاليا في جناح إصلاحية الأطفال في سجن زاهدان المركزي، وحاول "بـ كـ" الانتحار مرتين بعد تعرضه للاعتداء الجنسي، وحاول للمرة الثالثة بشرب سائل غسيل المراحيض.

بعد الكشف عن الاعتداء الجنسي على الطفل "بـ كـ" البالغ من العمر 16 عاما، أعلنت السلطات القضائية شفهياً لأسرته بأن التهمة التي أصدرتها الشعبة رقم 6 لمحكمة مدينة زاهدان هي "الحرابة".

كما هددت سلطات سجن زاهدان المركزي بتوجيه تهم "الحرابة" ضد خمسة معتقلين آخرين في حال نشر قضية الاعتداء الجنسي عليهم في وسائل الإعلام.

من جهتها، تمكنت والدة الطفل "بـ كـ" وعمته من زيارته يوم الثلاثاء 22 فبراير في المعتقل، وأعلنتا أن حالته الجسدية والنفسية في حالة سيئة.

305 بلاغات اعتقال

وبحسب التقرير السنوي لعام 2022 لحملة النشطاء البلوش، فقد تلقت الحملة 305 بلاغات اعتقال، وهذه التقارير مقسمة إلى فترتين، الأولى كانت قبل انتفاضة "ما هو بلوش" والثانية بعدها.

و"ما هو" فتاة بلوشية تبلغ من العمر 15 عاما، تعرضت إلى اغتصاب من قبل قائد شرطة مدينة جابهار في جنوب محافظة بلوشستان، وأشعل اغتصابها انتفاضة عارمة في مناطق مختلفة من بلوشستان إيران راح ضحيتها أكثر من 100 قتيل في نهايات سبتمبر الماضي، وبالتزامن مع الاحتجاجات على مستوى البلاد على خلفية مقتل الفتاة الكردية جينا (مهسا) أميني في مخفر لشرطة الآداب بطهران، وزاد عدد الاعتقالات في بلوشستان حيث ألقي القبض على نحو 307 مواطنين بلوش من قبل القوات الأمنية في عام 2022.