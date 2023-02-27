إيران تسلم السفارة الأفغانية لطالبان.. والحركة ترفع رايتها

سلمت إيران السفارة الأفغانية في طهران لحركة طالبان بشكل رسمي في خطوة مفاجئة، حيث قامت الحركة بإنزال علم أفغانستان من مكاتب السفارة واستبدلوها برايات الحركة التي استولت على الحكم في كابل فور انسحاب القوات الأميركية في أغسطس 2021.

وأعلن ذاكر جلالي، مستشار وزير خارجية طالبان، أن 7 دبلوماسيين من الحركة غادروا مطار كابل صباح الاثنين متوجهين إلى طهران.

مادة اعلانية

كما ذكر جلالي في تغريدة عبر تويتر أن وزارة خارجية طالبان اتخذت هذا القرار "حتى لا يكون هناك تأخير في عمل هذه السفارة".

وتظهر الصور المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي أن دبلوماسيين من حكومة أفغانستان السابقة يخرجون متعلقات شخصية وصورا لأحمد شاه مسعود من مبنى السفارة الأفغانية، حيث كان الأخير قائدا في المقاومة الأفغانية إبان الحرب مع السوفيت ومدعوما إيرانياً.

تعيين سفير في إيران

كما عينت وزارة خارجية طالبان محمد أفضل حقاني سفيرا لها في إيران.

من جهته علق ناصر كنعاني، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على هذا الإعلان أن "انتهاء مهمة الدبلوماسي وتكليف دبلوماسي آخر من نفس السفارة بالإشراف على شؤون السفارة لا يعني تغييراً في الوضع القانوني لتلك السفارة".

وبحسب وكالة أنباء "فارس" زعم كنعاني أنه "لم يطرأ أي تغيير على مواقف الجمهورية الإيرانية بشأن كيفية التعامل مع حكومة تصريف الأعمال في أفغانستان".

وانتقد مواطنون وبعض السياسيين في أفغانستان الخطوة الإيرانية ووصفوها بأنها "مخالفة للمبادئ الدبلوماسية" و"معادية لمصالح الشعب الأفغاني".

يذكر أن معظم السفارات الأفغانية في الدول الأجنبية ما زالت بيد دبلوماسيين من الحكومة السابقة. حيث لم تعترف أي دولة بشرعية حكومة حركة طالبان.