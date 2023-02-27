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دوست علي جليليان

مع استمرار الاحتجاجات.. إيران تعين قائدا جديدا لشرطة بلوشستان

العربية.نت - مسعود الزاهد
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بالتزامن مع تشديد الوضع الأمني على خلفية استمرار الاحتجاجات في كل جمعة في زاهدان ومدن أخرى في محافظة بلوشستان الإيرانية، تم تغيير قائد قوة الشرطة في هذه المحافظة للمرة الثانية منذ بداية الاحتجاجات.

فقد أعلن القائد العام لشرطة جمهورية إيران، أحمد رضا رادان، اليوم الاثنين، تعيين دوست علي جليليان قائدا جديدا لشرطة محافظة بلوشستان، ليحل مكان محمد قنبري.

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يأتي هذا القرار على الرغم من تعيين محمد قنبري قائداً لقوات شرطة بلوشستان في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، أي قبل أقل من أربعة أشهر فقط، وذلك في خضم احتجاجات أربعينية ضحايا في "جمعة زاهدان الدامية".

تهديد للمحتجين

وفي الاجتماع لتعريف قائد شرطة بلوشستان الجديد، ادعى قائد الشرطة الإيرانية أنه تم تعيين قنبري "مؤقتًا" كقائد شرطة لهذه المحافظة، وذلك ليبرر التغيير المبكر لهذا المسؤول، حيث لم يعلن سابقا أن تعيين قنبري كان مؤقتا.

كما هدد رادان البلوش المحتجين بالقول: "نحن بالتأكيد لا نتهاون مع أي شخص عندما يتعلق الأمر بالأمن، ولن نسمح لأي شخص بتجاوز خطنا الأحمر".

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