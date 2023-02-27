وسط مخاوف حول برنامجها النووي.. إيران تعلن عن زيارة لغروسي

بينما تنتشر مخاوف مرتبطة ببرنامج طهران النووي، أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، الاثنين، أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي يزور إيران خلال "الأيام المقبلة".

وقال كمالوندي إن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية "وجهت دعوة رسمية" لغروسي الذي سيزور إيران "خلال الأيام القليلة المقبلة"، وفق وكالة "إرنا" الرسمية للأنباء.

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كما أضاف: "نأمل أن توفر الزيارة أرضية للمزيد من التعاون ولآفاق واضحة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية".

فيما أكد "إجراء محادثات بناءة وتبعث على الأمل مع وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية برئاسة ماسمو آبارو"، مساعد غروسي، "خلال الأيام الماضية".

تخصيب بنسبة 84%

جاء ذلك بعدما أعلنت إيران الأربعاء أن مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية موجودون في طهران لحل "الغموض" المتعلق بمعلومات عن البرنامج النووي للبلاد، بعدما نشرت وكالة بلومبرغ للأنباء المالية خبراً نقلاً عن مصدرين دبلوماسيين، يفيد بأن مفتشي الوكالة اكتشفوا مستويات تخصيب بنسبة 84% أي أقل بقليل من 90% المطلوبة لإنتاج قنبلة ذرية، بحسب فرانس برس.

غير أن طهران نفت هذه المعلومات التي أثارت مخاوف دولية قائلة إنها "لم تقم في هذه المرحلة بأي محاولة للتخصيب بنسبة أكبر من 60%"، وهو مستوى أعلى بكثير من عتبة 3,67% المحددة بالاتفاق المبرم في 2015.

وكان غروسي أعرب في يناير عن قلقه بشأن "المسار" الذي سلكه برنامج إيران النووي.

تعثر المحادثات

يذكر أن اتفاق العام 2015 المبرم بين طهران وكل من واشنطن وباريس ولندن وبرلين وموسكو وبكين، أتاح رفع عقوبات عن إيران مقابل خفض أنشطتها النووية.

إلا أن مفاعيله باتت في حكم اللاغية منذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب سحب بلاده أحادياً منه في 2018، معيداً فرض عقوبات قاسية على طهران التي ردت بالتراجع تدريجياً عن غالبية التزاماتها الأساسية.

واعتباراً من أبريل 2021، أجرت طهران والقوى الكبرى، بتنسيق من الاتحاد الأوروبي وبمشاركة أميركية غير مباشرة، محادثات لإحياء الاتفاق، غير أنها تعثرت.