واشنطن تنفي إرسال أي رسائل لإيران عبر العراق حول الاتفاق النووي

نفى المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، ما ذكره وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أمس الاثنين، من أن طهران تلقت رسالة من واشنطن عبر العراق تفيد باستعداد الولايات المتحدة للعودة لإحياء الاتفاق النووي مع إيران.

رسالة تهديد لطهران

وقال نيد برايس، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء "فارس نيوز" الإيرانية، اليوم الثلاثاء "إنهم لم يبعثوا بأي رسالة عبر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى نظيره الإيراني"، مؤكدًا "أن إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة لم يكن مطروحًا على جدول الأعمال منذ أشهر".

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وأضاف برايس خلال مؤتمر صحافي ردًّا على سؤال حول هذه الرسالة، لا أستطيع الإجابة عن هذا السؤال، السلطات الإيرانية فقط تستطيع أن تجيب عن سبب استمرارها في الكذب، ويمكن للسلطات الإيرانية أن تكرر كلماتها بقدر ما تريد، لكن هذا لا يغير الحقيقة وراء القصة.

إحياء خطة العمل المشتركة

وأوضح حول هذا الموضوع "أن إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة لم يكن على جدول الأعمال منذ أشهر، ولم نرسل أي رسالة إلى إيران. لا أستطيع أن أقول لماذا تحاول السلطات الإيرانية خداع العالم".

وبحسب الموقع الإعلامي لوزارة الخارجية الأميركية، فإن برايس ردَّ على سؤال حول كلمة أمير عبد اللهيان في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، قائلًا "وضع حقوق الإنسان في إيران مؤسف، ووجود وزير خارجية هذا البلد في مجلس حقوق الإنسان يذكرنا بنفاق النظام الإيراني".

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قال قبل مغادرته طهران إلى جنيف، إن نظيره العراقي تلقى "رسالة" من أميركا مفادها أن الجانب الأميركي "مستعد" لإحياء الاتفاق النووي.

ودون أن يشير إلى مضمون هذه "الرسالة"، زعم عبد اللهيان أن الحكومة الإيرانية "رحبت دائمًا بمسار الدبلوماسية والتفاوض" و"لم تنأ بنفسها" عن المفاوضات.

جدير بالذكر أن وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان، صرح أمس بأن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يحمل رسالة من السلطات الأميركية بشأن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي.

وقال أمير عبد اللهيان في حديث لقناة "العالم": "السيد فؤاد حسين الذي عاد من رحلته إلى واشنطن، حمل رسالة مفادها أن الجانب الأميركي مستعد للتوصل إلى اتفاق، ونحن أيضًا رحبنا دائما بمسار الدبلوماسية والتفاوض ولم نبتعد عن المفاوضات".

وأضاف: "نحن مستعدون للعمل في إطار المفاوضات التي عقدت في فيينا حتى الآن والرسائل المرسلة بيننا وبين الجانب الأميركي، من خلال الوسيط، في شكل "وثيقة غير رسمية" بخصوص اختتام الاتفاق النووي وعودة جميع الأطراف إلى التزاماتهم بموجب الاتفاق".

يأتي ادعاء عبد اللهيان بشأن إرسال رسالة من الولايات المتحدة إلى طهران عبر العراق، في وقت أعلنت فيه الولايات المتحدة أن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي لا تمثل حاليًا أولوية للبيت الأبيض.