الوكالة الذرية تؤكد: غروسي يعقد في طهران لقاءات رفيعة

وسط تصاعد القلق الدولي من رفع إيران لمعدلات تخصيب اليورانيوم، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أن رئيسها رفائيل غروسي سيتوجه إلى إيران من أجل إجراء اجتماعات مع المسؤولين هناك.

Director General @rafaelmgrossi will travel to Tehran for high-level meetings at the invitation of Iran's government. The DG will hold a press conference upon his return to Vienna on Saturday, late afternoon. — IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) March 2, 2023

فقد أوضحت الوكالة بتغريدة على حسابها في تويتر أن غروسي "سيسافر إلى طهران غدا لحضور اجتماعات رفيعة المستوى، وسيعقد مؤتمرا صحفيا عند عودته إلى فيينا في وقت متأخر من مساء السبت".

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وكان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، ذكر أمس أن غروسي سيزور البلاد خلال اليومين المقبيلن.

يورانيوم مخصب بنسية 84%

تأتي هذه الزيارة وسط مناقشات مع طهران بشأن العثور على جزيئات يورانيوم مخصب بدرجة نقاء تصل إلى 83.7 بالمئة، وهي نسبة قريبة جدا من درجة النقاء المطلوبة لصنع أسلحة نووية، في منشأة فوردو بحسب ما أكد تقرير سابق صادر عن الوكالة الدولية.

فيما رفضت إيران هذا التقرير، معتبرة أنه عار عن الصحة. وقال إسلامي إن بلاده لم تخصب اليورانيوم بنسبة 84 بالمئة، موضحاً أن جزيئات اليورانيوم المخصب بنسبة 84 بالمئة لا يمكن رؤيتها حتى تحت المجهر"، وفق تعبيره.

كما ادعى أن بلاده ردت على كامل أسئلة الوكالة حول أنشطتها النووية، وفق ما نقلت رويترز.

بدوره اعتبر المتحدث باسم الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، أن بلاده لم تحاول بعد تخصيب اليورانيوم بنسبة تزيد عن 60 بالمئة"، مشيراً إلى أن طهران تعتبر مثل هذه التقارير تحريفاً للحقائق.

يشار إلى أن هذا التقرير الأحدث للوكالة الذرية يأتي فيما لا تزال المفاوضات النووية بين طهران والغرب من أجل إعادة إحياء الاتفاق النووي متوقفة منذ الصيف الماضي 2022، بعد أن امتدت لأكثر من 9 أشهر من الجلسات الماراتونية في فيينا.