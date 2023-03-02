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المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي (أرشيفية من فرانس برس)
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي (أرشيفية-فرانس برس)

الوكالة الذرية تؤكد: غروسي يعقد في طهران لقاءات رفيعة

دبي- العربية.نت
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وسط تصاعد القلق الدولي من رفع إيران لمعدلات تخصيب اليورانيوم، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أن رئيسها رفائيل غروسي سيتوجه إلى إيران من أجل إجراء اجتماعات مع المسؤولين هناك.

فقد أوضحت الوكالة بتغريدة على حسابها في تويتر أن غروسي "سيسافر إلى طهران غدا لحضور اجتماعات رفيعة المستوى، وسيعقد مؤتمرا صحفيا عند عودته إلى فيينا في وقت متأخر من مساء السبت".

وكان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، ذكر أمس أن غروسي سيزور البلاد خلال اليومين المقبيلن.

يورانيوم مخصب بنسية 84%

تأتي هذه الزيارة وسط مناقشات مع طهران بشأن العثور على جزيئات يورانيوم مخصب بدرجة نقاء تصل إلى 83.7 بالمئة، وهي نسبة قريبة جدا من درجة النقاء المطلوبة لصنع أسلحة نووية، في منشأة فوردو بحسب ما أكد تقرير سابق صادر عن الوكالة الدولية.

فيما رفضت إيران هذا التقرير، معتبرة أنه عار عن الصحة. وقال إسلامي إن بلاده لم تخصب اليورانيوم بنسبة 84 بالمئة، موضحاً أن جزيئات اليورانيوم المخصب بنسبة 84 بالمئة لا يمكن رؤيتها حتى تحت المجهر"، وفق تعبيره.

رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي (أرشيفية- أسوشييتد برس)
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي (أرشيفية- أسوشييتد برس)

كما ادعى أن بلاده ردت على كامل أسئلة الوكالة حول أنشطتها النووية، وفق ما نقلت رويترز.

بدوره اعتبر المتحدث باسم الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، أن بلاده لم تحاول بعد تخصيب اليورانيوم بنسبة تزيد عن 60 بالمئة"، مشيراً إلى أن طهران تعتبر مثل هذه التقارير تحريفاً للحقائق.

يشار إلى أن هذا التقرير الأحدث للوكالة الذرية يأتي فيما لا تزال المفاوضات النووية بين طهران والغرب من أجل إعادة إحياء الاتفاق النووي متوقفة منذ الصيف الماضي 2022، بعد أن امتدت لأكثر من 9 أشهر من الجلسات الماراتونية في فيينا.

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