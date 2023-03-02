بريطانيا: لا نستبعد أي خيار لمنع إيران من امتلاك النووي

جددت بريطانيا موقفها من الملف النووي الإيراني، وأكد وزير الدفاع بن والاس أن بلاده لا تستبعد أي خيار في حال فشل المفاوضات من أجل منع إيران من امتلاك السلاح النووي.

وشدد في مقابلة مع العربية/الحدث، اليوم الخميس، على أن السلوك الإيراني الحالي عدواني ولا يتحلى بالمسؤولية.

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كما لفت إلى أن رفع طهران لمستويات التخصيب إلى 90% يؤكد أن هدفها ليس سلمياً.

علاقتنا بالسعودية عميقة

أما في ما يتعلق بزيارته أمس إلى السعودية، فأوضح أنه بحث مع وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، ملفي اليمن وإيران.

وشدد على أن العلاقة مع المملكة قوية وعميقة للغاية.

في مقابلة خاصة مع العربية.. وزير الدفاع البريطاني يثمن العلاقات مع #السعودية: لها أهمية قصوى لبريطانيا

#العربية pic.twitter.com/OQJ67uhxQv — العربية (@AlArabiya) March 2, 2023

وعن الصراع الروسي الأوكراني، أوضح أن بلاده مستمرة في نهجها السابق الداعم لكييف. وقال "سنذهب بعيدا في دعم أوكرانيا ونتبنى موقفا صلباً".

كما أضاف أن العام الحالي لن يكون مختلفا عن 2022 من ناحية الدعم البريطاني للقوات الأوكرانية. وشدد على أن مهمة بلاده وحلفائها هي ضمان انسحاب روسيا من الأراضي الأوكرانية. لكنه أوضح في الوقت عينه أن تسليح كييف بطائرات تايفون ليس ممكنا في المدى القصير.

تخصيب اليورانيوم بنسبة 84%

يشار إلى أن تصريحات والاس حول إيران تحديدا تأتي بعد أسبوع على كشف تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مفتشيها اكتشفوا مؤخراً أن طهران حصلت على يورانيوم مخصب بنسبة تصل إلى 84%.

كما لفتت بعثة المراقبة الدولية إلى أن إيران قامت بتخصيب اليورانيوم إلى مستويات أقل بقليل من تلك المطلوبة لإنتاج سلاح نووي.

وبينما يحتاج المفتشون الدوليون إلى تحديد ما إذا كانت السلطات الإيرانية أنتجت عن قصد هذا اليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء 84%، أو ما إذا كان ذلك جاء نتيجة تراكم غير مقصود داخل أجهزة الطرد المركزي، نفت طهران هذا الأمر.