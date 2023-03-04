الوكالة الذرية: إيران تتراجع عن موقفها حول المنشآت المشبوهة

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان مشترك مع المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، اليوم السبت، أن طهران عبرت عن استعدادها لمواصلة التعاون وتقديم المزيد من المعلومات ومعالجة قضايا الضمانات المعلقة.

وقال البيان إنه جرى الاتفاق بين الجانبين على "التعامل بروح التعاون وعلى أساس اتفاق الضمانات الشاملة"، وذلك بعد زيارة رفائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية لطهران، أمس الجمعة واليوم السبت.

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تنفيذ المزيد من أنشطة التحقق

كما أشار إلى أن طهران ستسمح "طوعا" للوكالة الدولية بتنفيذ المزيد من أنشطة التحقق والرصد في المنشآت النووية الإيرانية.

فيما أوضح أنه سيتم الاتفاق على إجراءات التحقق والرصد بين الجانبين في سياق الاجتماع الفني الذي سيعقد قريبا في العاصمة طهران.

"واضحة وشفافة"

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية شدد على ضرورة أن تكون السلطات الإيرانية واضحة وشفافة بشأن برنامجها النووي.

وقال في مؤتمر صحافي مشترك، السبت، بعيد لقائه لليوم الثاني، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، إن الوكالة تتطلع لتعاون طهران من أجل توفير ضمانات بشأن برنامجها النووي.

مواقع سرية

كما أضاف أن الاجتماعات مع إيران تجري "في أجواء عمل جادة وبصراحة وتعاون".

وكان مجلس محافظي الوكالةالذرية ندد في اجتماعه الأخير في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 بعدم تعاون طهران في ما يتعلق بآثار يورانيوم مخصب عُثر عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة.

فيما كانت آخر رحلة قام بها غروسي إلى إيران مطلع مارس 2022 وركّزت على المواقع الثلاثة غير المعلنة.