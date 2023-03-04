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روبرت مالي (أرشيفية)
روبرت مالي (أرشيفية)

مبعوث أميركا يدعو لمحاسبة المسؤولين عن تسمم فتيات بإيران

دبي - العربية.نت
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دعا المبعوث الأميركي الخاص بإيران، روبرت مالي، اليوم الجمعة إلى محاسبة المسؤولين عن تسمم فتيات مدراس بإيران، مضيفاً أنه ينبغي عدم منع الفتيات من مواصلة التعليم.

وقال مالي على تويتر "يجب أن تتوقف حالات التسمم هذه ويجب محاسبة الجناة".

كما أضاف "لا ينبغي لأحد أن يمنع فتيات إيران من مواصلة التعليم، الذي يعد حقا من حقوق الإنسان وضروريا لتعزيز الأمن الاقتصادي للمرأة".

وأمس الخميس، عبر مجلس الأمن القومي الأميركي عن قلقه مما وصفها بالتقارير الواردة عن حالات تسمم واسعة النطاق بين الطالبات في مدارس إيران ربما تكون مرتبطة بالمشاركة في الاحتجاجات.

تدخل غربي

وانتقد وزير الخارجية الإيراني حسين عبد اللهيان اليوم الجمعة ما وصفه بتدخل مسؤولين غربيين في قضية حالات التسمم التي ظهرت في بعض المدارس معتبرا أن هذا استمرار لحرب من سماهم "الأعداء".

وكانت وكالة (فارس) قد أفادت يوم الأربعاء الماضي بإلقاء القبض على ثلاثة أشخاص للاشتباه بتورطهم في هذه القضية، لافتة إلى أن أجهزة الأمن تجري تحقيقا معهم.

غير أن وزير الداخلية أحمد وحيدي أكد على أن الأجهزة المعنية لم تكشف بعد عن وجود مادة سامة يمكن أن تكون السبب في تسمم الطلبة.

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