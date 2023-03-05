بعد تسمم طالبات.. اتساع الاحتجاجات في مدن إيران

أفادت وسائل إعلام إيرانية باتساع الاحتجاجات على تسمم الطالبات في البلاد لتشمل طهران وأصفهان وكرمانشاه وأردبيل.

في المقابل، ردت السلطات الإيرانية باعتقال عدد من الأسر تجمعت أمام مبنى وزارة التربية والتعليم احتجاجا على تسمم طالبات في عدة مدارس.

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وأضافت قناة "إيران إنترناشونال" أن قوات الأمن نقلت بعض المحتجين إلى سجن إيفين شمال غرب طهران.

واحتج آباء ينتابهم القلق في العاصمة الإيرانية طهران ومدن أخرى السبت على ما يشتبه بأنها موجة من الهجمات بالسم تعرضت لها بناتهم التلميذات في عشرات المدارس، وذلك حسبما أفادت وكالات أنباء إيرانية ومقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثرت حالة الإعياء غير المفسرة حتى الآن على مئات من طالبات المدارس في الأشهر القليلة الماضية. ويعتقد المسؤولون الإيرانيون أن الفتيات ربما تعرضن للتسمم وألقوا باللوم على أعداء طهران.

"سم خفيف"

بدوره، قال وزير الصحة إن الفتيات تعرضن لهجمات "بسم خفيف" وأشار بعض السياسيين إلى أن جماعات متشددة تعارض تعليم الفتيات ربما استهدفت التلميذات.

فيما قال وزير الداخلية الإيراني السبت إن المحققين عثروا على "عينات مشبوهة" تجري دراستها.

Parents of the school girls who are being poisoned took to the streets and blaming the regime for series of chemical attacks on school girls in Iran:

“Revolutionary Guards! you are our ISIS “

this is the slogan heard in Tehran today. pic.twitter.com/MRfWVn2npF… https://t.co/dK15Hpe5Oz — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) March 4, 2023

ورُصدت حالات الإعياء في أكثر من 30 مدرسة في 10 على الأقل من أقاليم إيران البالغ عددها 31 اليوم السبت. وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تجمع الأهالي في المدارس لأخذ بناتهن إلى منازلهن، بينما نُقلت بعض التلميذات إلى المستشفيات بسيارات الإسعاف أو الحافلات.

"الباسيج، والحرس، انتم داعشنا"

وتحوّل تجمع لأولياء الأمور خارج مبنى لوزارة التعليم في غرب طهران السبت إلى مظاهرة مناهضة للحكومة، بحسب مقطع فيديو تحققت منه رويترز.

وهتف المتظاهرون "الباسيج، والحرس، انتم داعشنا"، مشبهين الحرس الثوري وقوات أمن أخرى بتنظيم داعش. وخرجت احتجاجات مماثلة في منطقتين أخريين في طهران ومدن أخرى من بينها أصفهان ورشت.

