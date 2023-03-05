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Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, chairs the weekly cabinet meeting at the prime minister's office in Jerusalem March 5, 2023. Gil Cohen-Magen/Pool via REUTERS
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
نووي إيران

نتنياهو يستخف بتصريحات غروسي بشأن أي هجوم على إيران

رئيس الوزراء الإسرائيلي اعتبر تصريحات مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها "بلا قيمة"

العربية.نت
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استخفت إسرائيل، اليوم الأحد، بتصريحات أدلى بها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عندما قال إن أي هجوم إسرائيلي أو أميركي على المنشآت النووية الإيرانية سيكون غير قانوني، واصفة هذه التصريحات بأنها "بلا قيمة".

وقال غروسي، أمس السبت، خلال زيارته لطهران في محاولة لتيسير المحادثات المتعثرة بشأن تجديد الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية عام 2015 "أي هجوم عسكري على المنشآت النووية محظور".

ووردت تصريحات غروسي رداً على سؤال لأحد الصحافيين حول تهديدات إسرائيل والولايات المتحدة بمهاجمة منشآت نووية إيرانية إذا ما اعتبرتا أن السبل الدبلوماسية لمنع إيران من امتلاك قنبلة ذرية وصلت إلى طريق مسدود.

من زيارة غروسي الأخيرة لطهران
من زيارة غروسي الأخيرة لطهران
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وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لحكومته في تصريحات بثها التلفزيون اليوم الأحد: "رافائيل غروسي شخصية لها قيمة أدلت بتصريح بلا قيمة".

وتساءل نتنياهو قائلاً: "غير قانوني بناء على أي قانون؟ هل يجوز لإيران التي تدعو صراحة إلى تدميرنا أن تعد أدوات الذبح لتدميرنا؟ هل نحن ممنوعون من الدفاع عن أنفسنا؟ من المسموح لنا أن نفعل ذلك بطبيعة الحال".

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، أمس السبت، إن غروسي تلقى تطمينات واسعة النطاق من إيران بأنها ستتعاون مع تحقيق متعثر منذ فترة طويلة بشأن جزيئات اليورانيوم التي تم العثور عليها في مواقع غير معلنة، كما ستعيد تركيب أجهزة المراقبة التي أزيلت.

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