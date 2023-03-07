رجال إيرانيون يرتدون الحجاب.. تضامنا مع العاملات بالصيدليات

سخر رجال إيرانيون من فرض نظام طهران، "الحجاب الأسود" على جميع النساء العاملات في الصيدليات.

فقد نشرت الناشطة الإيرانية مسيح علي نجاد، صورا لرجال إيرانيين يرتدون الحجاب الأسود، كتضامن مع النساء وسخرية من قرارات نظام ولاية الفقيه.

Iran’s Food & Drug Administration has ordered pharmacies to force their female staff to wear black veils at workplace. Iranian men are mocking this order and supporting their female colleagues by wearing hijab.

Compulsory hijab is the main pillar of a religious relationship.… https://t.co/h7sixsZyfq pic.twitter.com/cnngIXynGm — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) March 7, 2023

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فرض الحجاب الأسود

وكانت‭ ‬منظمة‭ ‬الغذاء‭ ‬والدواء‭ ‬الإيرانية،‭ ‬قد أصدرت‭ ‬تعليمات‭ ‬للصيدليات‭ ‬تقضي‭ ‬بأن‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬النساء‭ ‬العاملات‭ ‬في‭ ‬الصيدليات‭ ‬ارتداء‭ ‬حجاب‭ ‬ذي‭ ‬لون ‬أسود‭.

‬وبحسب‭ ‬بيان‭ ‬المنظمة‬،‭ ‬فإنه‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬موظفي‭ ‬الصيدلة‭ ‬الالتزام‭ ‬بـ"السلوك‭ ‬المهني‭ ‬وأخلاقيات‭ ‬الصيدلة‭ ‬وجميع‭ ‬الأمور‭ ‬الإسلامية‭ ‬والقانونية"،‬‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬جوانب‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمة‭ ‬في‭ ‬الصيدلية،‭ ‬ويجب‭ ‬على‭ ‬مؤسس‭ ‬الصيدلية‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬امتثال‭ ‬الصيدلية‭ ‬بإلزام‭ ‬النساء‭ ‬العاملات‭ ‬بارتداء‭ ‬الحجاب‭ ‬ذي‭ ‬اللون‭ ‬الأسود.

تعليمات مشددة

‬ووفقًا‭ ‬لهذه‭ ‬التعليمات،‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬المسؤولين‭ ‬الفنيين‭ ‬ارتداء‭ ‬ملابس‭ ‬العمل‭ ‬البيضاء،‭ ‬ويجب‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الموظفين‭ ‬غير‭ ‬الصيدلانيين‭ ‬في‭ ‬الصيدلية‭ ‬ارتداء‭ ‬ملابس‭ ‬العمل‭ ‬الخضراء‭ ‬أو‭ ‬الزرقاء،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬تلتزم‭ ‬جميع‭ ‬الصيدليات‭ ‬بإرفاق‭ ‬ملحق‭ ‬هذه‭ ‬التعليمات‭ ‬أمام‭ ‬عملاء‭ ‬الصيدلية‭.

إغلاق صيدليات

يشار إلى أن‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الحكومية‭ ‬أفادت خلال‭ ‬الأسابيع‭ ‬الماضية‭ ‬بتقارير‭ ‬عن‭ ‬إغلاق‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الصيدليات‭ ‬والمكاتب‭ ‬الطبية‭ ‬والمطاعم‭ ‬والمقاهي‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬مراعاة‭ ‬‮‬الحجاب‮.

‬ويتشدد النظام الإيراني في فرض الحجاب الإلزامي‬‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬بدأت‭ ‬فيه‭ ‬احتجاجات‭ ‬شعبية‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬منتصف‭ ‬سبتمبر‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬عقب‭ ‬وفاة‭ ‬الشابة‭ ‬الكردية‭ ‬مهسا‭ ‬أميني‭ ‬على‭ ‬أيدي‭ ‬شرطة‭ ‬الأخلاق‭ ‬في‭ ‬طهران،‭ ‬بتهمة "عدم‭ ‬مراعاة‭ ‬الحجاب‭ ‬بشكل‭ ‬كامل".