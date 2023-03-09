إيران.. دورية "شرطة الآداب" تعود تحت اسم "ألطف"

بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في 8 مارس في مختلف بلدان العالم، خاصة في إيران التي تشهد انتفاضة نسائية تحت شعار "امرأة، حياة، حرية"، أعلنت النائبة في البرلمان الإيراني زهرة إلهيان عن انطلاق أول "دورية للتنبيه الشفهي" ("مانور تذكر لساني" باللغة الفارسية) في أجزاء من طهران الكبرى.

وكتبت النائبة إلهيان في تغريدة على تويتر: "أجريت أول دورية للتنبيه الشفهي (دورية الإرشاد) في 7 مارس تحت المطر بمشاركة المدافعين عن الثورة (أعضاء الباسيج) في أجزاء من طهران الكبرى، ويعتبر هذا الإجراء الذي قامت به "عضوات في الباسيج" المستعدات للتضحية، عملا غير مسبوق في البلاد، بعد أعمال الشغب والفتن الداخلية والخارجية الأخيرة"، حسب تعبيرها.

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ويصف النظام الإيراني الاحتجاجات المعارضة له بـ"أعمال الشغب" و"الفتنة"، ويتهم المحتجين بالعمالة لجهات أجنبية يضعها في خانة الأعداء.

وانتشر خبر إجراء "دورية للتنبيه الشفهي" في طهران، فيما أفادت تقارير بأن أعدادا من النساء الإيرانيات قد تجمعن في بعض مناطق العاصمة والمدن الأخرى وحملن لافتات كتبت عليها شعارات ترفض الحجاب الإجباري، ورددن هتافات مناوئة للسلطة.

وفي الأيام الأخيرة، أثار التسمم المتسلسل لطالبات إثر هجمات بالغاز على مدارس للبنات ردود فعل واسعة. وفي الأيام الماضية، وبعد الإعلان عن دعوات لتظاهرات احتجاجية، انطلقت احتجاجات على مستوى البلاد، بما في ذلك طهران وتبريز أصفهان وزاهدان.

إلغاء شرطة الآداب

وبعد بضعة أشهر من الاحتجاجات التي انطلقت في منتصف سبتمبر الماضي على خلفية مقتل الفتاة الكردية جينا (مهسا) أميني في مخفر شرطة الآداب في طهران، أعلن المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري يوم الجمعة 3 ديسمبر 2022 تعليق نشاط "دورية الإرشاد"، وهو اسم كان يطلق على شرطة الآداب، موضحاً أن نشاط تلك الدورية لم تكن له صلة بالسلطة القضائية الإيرانية. وأضاف: "تم إغلاقها من قبل نفس المكان الذي أنشئت فيه في الماضي"، ولم يوضح من هي تلك الجهة.